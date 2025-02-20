Избивших стража порядка мигрантов отправили в СИЗО

Во время судебного процесса обвиняемые вели себя смирно, хотя скрывали свои лица медицинскими масками. На них обоих завели дела о хулиганстве, совершённом группе лиц (до пяти лет тюрьмы). Один из преступников также стал фигурантом дела о насилии в отношении представителя власти (также до пяти лет тюрьмы).