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Posted 20 февраля, 15:19

Published 20 февраля, 15:19

Modified 20 февраля, 16:06

Updated 20 февраля, 16:06

В Уфе арестовали буйных мигрантам

Избивших стража порядка мигрантов отправили в СИЗО

20 февраля 2025, 15:19
Фото: СК России.

В Уфе арестовали буйных мигрантам

Суд в Уфе провёл заседания по делу двух гастарбайтеров, учинивших драку у ночного клуба, сообщили в Следственном комитете Башкирии в четверг, 20 февраля.

Напомним, как информировал Mkset, потасовка произошла в минувшую субботу, 15 февраля. В городских Telegram-каналах появилось сообщение о конфликте мигрантов со стражем порядка у клуба «Мечты» в центре города. Охранник ночного заведения отказал четвертым гостям в посещении. Покидать место посетители отказывались, в итоге на дебоширов пришлось вызывать полицию. При задержании гости оказали сопротивление и сцепились с сотрудником Росгвардии. По некоторой информации, зачинщики драки были пьяны.

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Установить на момент публикации удалось лишь двоих участников драки. Ещё одну пару мигрантов продолжают разыскивать.

Во время судебного процесса обвиняемые вели себя смирно, хотя скрывали свои лица медицинскими масками. На них обоих завели дела о хулиганстве, совершённом группе лиц (до пяти лет тюрьмы). Один из преступников также стал фигурантом дела о насилии в отношении представителя власти (также до пяти лет тюрьмы).

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