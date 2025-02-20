На скандальном перекрёстке в Уфе изменили работу светофоров

Posted 20 февраля, 09:59
Published 20 февраля, 09:59
Modified 20 февраля, 10:56
Updated 20 февраля, 10:56
Так, с сегодняшнего дня увеличено время проезда по улице 50 лет СССР при повороте на проспект Октября.
Власти утверждают, что новый режим работы светофоров увеличит пропускную способность транспорта на 12% и уверяют, что левый поворот с улицы станет безопаснее.
А вот водители, которые обычно поворачивают, как налево, так и направо с 50 лет СССР на проспект в городском паблике «БашДТП» утверждают, что теперь им для этого осталось ещё меньше времени.
— Долбанный десятисекундный светофор, — пишет подписчик паблика.
Данные сервиса «Яндекс. Пробки» свидетельствуют, что, несмотря на дневное время, перед светофором выстраивается довольно внушительная пробка.
Ранее Mkset писал, что в ремонт 22 километров дороги в Республике Башкортостан вложат миллиарды рублей.