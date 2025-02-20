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Posted 20 февраля, 09:59

Published 20 февраля, 09:59

Modified 20 февраля, 10:56

Updated 20 февраля, 10:56

В Уфе изменился режим работы светофоров на «Спортивной»

На скандальном перекрёстке в Уфе изменили работу светофоров

20 февраля 2025, 09:59
Фото: 1MI.

В Уфе изменился режим работы светофоров на «Спортивной»

В столице Республики Башкортостан изменился режим работы светофоров возле остановки «Спортивная», сообщает мэрия города в четверг, 20 февраля.

Так, с сегодняшнего дня увеличено время проезда по улице 50 лет СССР при повороте на проспект Октября.

Власти утверждают, что новый режим работы светофоров увеличит пропускную способность транспорта на 12% и уверяют, что левый поворот с улицы станет безопаснее.

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А вот водители, которые обычно поворачивают, как налево, так и направо с 50 лет СССР на проспект в городском паблике «БашДТП» утверждают, что теперь им для этого осталось ещё меньше времени.

— Долбанный десятисекундный светофор, — пишет подписчик паблика.

Данные сервиса «Яндекс. Пробки» свидетельствуют, что, несмотря на дневное время, перед светофором выстраивается довольно внушительная пробка.

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Ранее Mkset писал, что в ремонт 22 километров дороги в Республике Башкортостан вложат миллиарды рублей.

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