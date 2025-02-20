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Posted 20 февраля, 12:39

Published 20 февраля, 12:39

Modified 20 февраля, 16:15

Updated 20 февраля, 16:15

В Гострудинспекции Башкирии рассказали об отпуске для участников СВО

Участникам СВО дают отпуск в любой момент в Башкирии

20 февраля 2025, 12:39
Фото: 1MI.

В Гострудинспекции Башкирии рассказали об отпуске для участников СВО

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Мобилизация
Стала известна информация о видах отпусков, доступных участникам СВО в Башкортостане, сообщает «Башинформ» со ссылкой на замруководителя Гострудинспекции региона Оксану Ванскову.

По её словам, ветераны боевых действий могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, независимо от стажа работы в организации.

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Она уточнила, что во время приостановки трудового договора накапливаются дни отпуска, так как время службы в зоне СВО идет в трудовой стаж. Ветераны также имеют право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней в году.

Трудовой кодекс также устанавливает гарантии для тех, кто служил по мобилизации или по контракту. В первую очередь, трудовой договор приостанавливается, что сохраняет за работником рабочее место, хотя стаж работы продолжается. Все льготы и гарантии остаются в силе.

Работодатель обязан выплатить зарплату до дня приостановления трудового договора, но компенсация за неиспользованный отпуск не положена, так как договор не расторгается, а только приостанавливается. Накопленные дни отпуска сохраняются.

Что касается увольнения, то работника нельзя уволить во время приостановления трудового договора, кроме случаев ликвидации организации. Участник СВО имеет право на возвращение на прежнее место работы, а если оно занято, может претендовать на другую вакансию.

Уволить участника СВО нельзя, подчеркнула Ванскова. Потерять работу они могут только в случае ликвидации предприятия.

Ранее Mkset писал о льготах, которые положены отцам в Республике Башкортостан.

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