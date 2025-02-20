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Posted 20 февраля, 11:40

Published 20 февраля, 11:40

Modified 20 февраля, 16:23

Updated 20 февраля, 16:23

В Соцфонде перечислили выплаты и пособия для отцов в Башкирии

Отцам-одиночкам платят в Башкирии

20 февраля 2025, 11:40
Фото: 1MI.

В Соцфонде перечислили выплаты и пособия для отцов в Башкирии

Отцы детей в Республике Башкортостан могут рассчитывать на различные выплаты и пособия, сообщается в инфографике Соцфонда по РБ в четверг, 20 февраля.

Приятные бонусы папам представлены ниже:

Единовременное пособие при рождении ребенка

Получателем пособия может быть любой из родителей, работающих или неработающих, если они договорятся об этом на семейном совете. Если работает только отец, пособие выплачивается ему. В нашем регионе сумма составляет ₽30`900 с учётом районного коэффициента.

Сертификат на материнский (семейный) капитал

Этот сертификат может получить мужчина, если он стал единственным родителем или усыновителем, и является гражданином России на момент рождения ребенка, который также должен быть гражданином страны.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Это пособие может быть назначено одному из родителей, подавшему соответствующее заявление. Для его получения проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, при этом максимальный размер в Башкирии — ₽15`300.

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Больничный по уходу за ребенком

Отец также имеет право открыть больничный лист для ухода за заболевшим ребенком. Если ребенок до 8 лет, пособие составит 100% от среднего заработка за два предшествующих года. Если ребенку 8 лет и больше, размер выплаты зависит от стажа работы и вида займа.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Эта выплата назначается родителю, который оформил отпуск по уходу за ребенком. Пособие продолжает выплачиваться даже в случае выхода на работу. Для работающих родителей размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Неработающие получают пособие после комплексной оценки доходов и имущества, минимальная сумма в Башкортостане составляет ₽11`600.

Ранее сообщалось о новых пособиях для участников СВО из Республики Башкортостан.

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