Отцам-одиночкам платят в Башкирии

Posted 20 февраля, 11:40
Published 20 февраля, 11:40
Modified 20 февраля, 16:23
Updated 20 февраля, 16:23
Приятные бонусы папам представлены ниже:
Единовременное пособие при рождении ребенка
Получателем пособия может быть любой из родителей, работающих или неработающих, если они договорятся об этом на семейном совете. Если работает только отец, пособие выплачивается ему. В нашем регионе сумма составляет ₽30`900 с учётом районного коэффициента.
Сертификат на материнский (семейный) капитал
Этот сертификат может получить мужчина, если он стал единственным родителем или усыновителем, и является гражданином России на момент рождения ребенка, который также должен быть гражданином страны.
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка
Это пособие может быть назначено одному из родителей, подавшему соответствующее заявление. Для его получения проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, при этом максимальный размер в Башкирии — ₽15`300.
Больничный по уходу за ребенком
Отец также имеет право открыть больничный лист для ухода за заболевшим ребенком. Если ребенок до 8 лет, пособие составит 100% от среднего заработка за два предшествующих года. Если ребенку 8 лет и больше, размер выплаты зависит от стажа работы и вида займа.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Эта выплата назначается родителю, который оформил отпуск по уходу за ребенком. Пособие продолжает выплачиваться даже в случае выхода на работу. Для работающих родителей размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Неработающие получают пособие после комплексной оценки доходов и имущества, минимальная сумма в Башкортостане составляет ₽11`600.
Ранее сообщалось о новых пособиях для участников СВО из Республики Башкортостан.