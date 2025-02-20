Отцам-одиночкам платят в Башкирии

Отец также имеет право открыть больничный лист для ухода за заболевшим ребенком. Если ребенок до 8 лет, пособие составит 100% от среднего заработка за два предшествующих года. Если ребенку 8 лет и больше, размер выплаты зависит от стажа работы и вида займа.