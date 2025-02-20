Мороз в пятницу покусает жителей Башкирии

Posted 20 февраля, 11:09
Published 20 февраля, 11:09
Modified 20 февраля, 16:24
Updated 20 февраля, 16:24
В Республике Башкортостан ожидается переменная облачность без снегопадов и лишь на юге региона пройдёт небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-востока, временами возможны порывы скоростью до 14 м/с.
Пятничной ночью похолодает до -19°C…-24°C, а местами будет аж -27°C… -32°C. Днём прогнозируют -8°C…-13°C.
В Уфе 21 февраля также не ждут снегов. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 м/с. Ночью обещают -19° C… -21 C°, а на окраинах столбики термометра опустятся до -24° C… -26 C°. В дневное время прогнозируют до -10° C…-12° C.
Отмечено, что на отдельных дорогах региона утром завтрашнего дня будет туман.
К слову о тумане. Жители башкирского города Салават недавно заметили таинственный туман в городе