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Posted 20 февраля, 11:09

Published 20 февраля, 11:09

Modified 20 февраля, 16:24

Updated 20 февраля, 16:24

До -32°C похолодает в Башкирии

Мороз в пятницу покусает жителей Башкирии

20 февраля 2025, 11:09
Фото: 1MI.

До -32°C похолодает в Башкирии

Реальные сибирские морозы ждут жителей Башкирии и её столицы, следует из прогноза синоптиков на завтра, 21 февраля.

В Республике Башкортостан ожидается переменная облачность без снегопадов и лишь на юге региона пройдёт небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-востока, временами возможны порывы скоростью до 14 м/с.

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Пятничной ночью похолодает до -19°C…-24°C, а местами будет аж -27°C… -32°C. Днём прогнозируют -8°C…-13°C.

В Уфе 21 февраля также не ждут снегов. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 м/с. Ночью обещают -19° C… -21 C°, а на окраинах столбики термометра опустятся до -24° C… -26 C°. В дневное время прогнозируют до -10° C…-12° C.

Отмечено, что на отдельных дорогах региона утром завтрашнего дня будет туман.

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