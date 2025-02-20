Мороз в пятницу покусает жителей Башкирии

В Уфе 21 февраля также не ждут снегов. Ветер ожидается северо-восточный 3-8 м/с. Ночью обещают -19° C… -21 C°, а на окраинах столбики термометра опустятся до -24° C… -26 C°. В дневное время прогнозируют до -10° C…-12° C.