mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 06:26

Published 20 февраля, 06:26

Modified 20 февраля, 06:28

Updated 20 февраля, 06:28

Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии

Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии

20 февраля 2025, 06:26
Фото: Госкомитет РБ по ЧС / Госавтоинспекция РБ.
Два серьезных ДТП произошли в Башкирии за сутки, одно из которых привело к трагической гибели молодого человека, сообщает в четверг, 20 февраля, Госкомитет РБ по ЧС.

Вечером 19 февраля на 20-м километре автодороги Урмантау-Бешевлярово в Салаватском районе произошла смертельная авария. Как стало известно, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Удар оказался смертельным для водителя — он погиб на месте происшествия.

Пассажир «Приоры», 21-летний молодой человек, был госпитализирован с травмами. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Второе ДТП произошло на трассе между Белорецком и селом Отнурок Белорецкого района. Автомобиль Geely Atlas по невыясненным пока причинам съехал с дороги в кювет и опрокинулся на крышу. В салоне находились пять взрослых пассажиров. По предварительной информации, один из них получил травму ноги. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его медикам скорой помощи. Остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Причины и обстоятельства этого происшествия также устанавливаются.

Как ранее сообщал Mkset, трагическая случайность на проспекте Октября оборвала жизнь юной студентки из Октябрьского, приехавшей в Уфу.

Уфимская дорога унесла жизнь юной студентки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии пробуждается древнее злоСкандал с уфимским «Гагариным» взлетел до космосаУфимцы подрались из-за пива в Москве
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Россия#Благовещенск#Сибай#Новости Уфы#Помощь#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Госавтоинспекция#Салаватский район#Белебей#Пассажир#Мелеуз#Янаул#Госкомитет РБ по ЧС#Лада Приора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика