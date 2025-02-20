Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии

Второе ДТП произошло на трассе между Белорецком и селом Отнурок Белорецкого района. Автомобиль Geely Atlas по невыясненным пока причинам съехал с дороги в кювет и опрокинулся на крышу. В салоне находились пять взрослых пассажиров. По предварительной информации, один из них получил травму ноги. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его медикам скорой помощи. Остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Причины и обстоятельства этого происшествия также устанавливаются.