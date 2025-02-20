Молодой водитель погиб на трассе в Башкирии

Posted 20 февраля, 06:26
Published 20 февраля, 06:26
Modified 20 февраля, 06:28
Updated 20 февраля, 06:28
Вечером 19 февраля на 20-м километре автодороги Урмантау-Бешевлярово в Салаватском районе произошла смертельная авария. Как стало известно, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Удар оказался смертельным для водителя — он погиб на месте происшествия.
Пассажир «Приоры», 21-летний молодой человек, был госпитализирован с травмами. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возможное возгорание.
Второе ДТП произошло на трассе между Белорецком и селом Отнурок Белорецкого района. Автомобиль Geely Atlas по невыясненным пока причинам съехал с дороги в кювет и опрокинулся на крышу. В салоне находились пять взрослых пассажиров. По предварительной информации, один из них получил травму ноги. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его медикам скорой помощи. Остальные пассажиры от медицинской помощи отказались. Причины и обстоятельства этого происшествия также устанавливаются.
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