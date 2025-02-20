Март покажет уфимцам капризный характер

Этот сервис сдержан в своих прогнозах погоды на месяц в Уфе и сразу оговаривает, что дает значения и предсказания на основе многолетних значений. Судя по ним, Уфу в марте 2025 года ждет хмарь и температурные качели. Днем воздух в столице Башкирии будет прогреваться от -5°С в первые дни месяца до +2°С в последние даты марта. Еле ощутимая оттепель и первое дыхание весны в Уфе можно будет почувствовать в начале марта, но они быстро сменятся колебаниями около 0°С. Причем, чаще в зону минусовых значений, а не положительных.