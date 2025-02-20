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Posted 20 февраля, 07:31

Published 20 февраля, 07:31

Modified 20 февраля, 10:34

Updated 20 февраля, 10:34

ГАИ проводит операцию под Уфой

Люди в форме тормозят все машины под Уфой — что происходит

20 февраля 2025, 07:31
Фото: ГАИ Башкирии.

ГАИ проводит операцию под Уфой

Под Уфой массово проверяют водителей, сообщает ГАИ Башкирии в четверг, 19 февраля.

Автовладельцев утром в четверг проверяют на десятом километре подъезда к федеральной трассе М12 в Уфимском районе. Вместе с сотрудниками автоинспекции в рейде участвуют приставы и сотрудники Россельхознадзора.

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Во время подобных проверок сотрудники останавливают все машины на определённом участке дороги. Подобные рейды нужны для профилактики происшествий на дорогах и пресечения нарушений автолюбителями.

В ГАИ Уфы попросили водителей отнестись с пониманием к проверкам.

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Ранее Mkset писал, что в Республике Башкортостан на трассе погиб молодой автолюбитель. Также сообщалось о ДТП в Учалах, во время которого иномарка влетела в кафешку с шаурмой на одной из центральных улиц.

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