Люди в форме тормозят все машины под Уфой — что происходит

Posted 20 февраля, 07:31
Published 20 февраля, 07:31
Modified 20 февраля, 10:34
Updated 20 февраля, 10:34
Автовладельцев утром в четверг проверяют на десятом километре подъезда к федеральной трассе М12 в Уфимском районе. Вместе с сотрудниками автоинспекции в рейде участвуют приставы и сотрудники Россельхознадзора.
Во время подобных проверок сотрудники останавливают все машины на определённом участке дороги. Подобные рейды нужны для профилактики происшествий на дорогах и пресечения нарушений автолюбителями.
В ГАИ Уфы попросили водителей отнестись с пониманием к проверкам.
Ранее Mkset писал, что в Республике Башкортостан на трассе погиб молодой автолюбитель. Также сообщалось о ДТП в Учалах, во время которого иномарка влетела в кафешку с шаурмой на одной из центральных улиц.