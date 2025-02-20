«Лишь бы не человейники»: уфимцы боятся нового жилья

На прошедшем форуме «УралСтройИндустрия» власти и строители обсуждали, как сделать города будущего комфортными и современными. Ратмир Мавлиев подчеркнул, что основная цель КРТ — улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей. Уже заключено 10 договоров КРТ для Уфы и расселено более 5,6 тыс. кв. м аварийного жилья.