«Лишь бы не человейники»: уфимцы боятся нового жилья

Posted 20 февраля, 07:13
Published 20 февраля, 07:13
Modified 20 февраля, 10:22
Updated 20 февраля, 10:22
На прошедшем форуме «УралСтройИндустрия» власти и строители обсуждали, как сделать города будущего комфортными и современными. Ратмир Мавлиев подчеркнул, что основная цель КРТ — улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей. Уже заключено 10 договоров КРТ для Уфы и расселено более 5,6 тыс. кв. м аварийного жилья.
Но, несмотря на оптимистичные заявления, уфимцы высказывают опасения. Главный страх — превращение города в перенаселенный «человейник».
— Лишь бы не густонаселённые человейники, чтоб город не задыхался, — пишет жительница Уфы Марина.
— Странные макеты. Ни одного здания выше 12 этажей, — комментирует один из уфимцев.
На фоне этих опасений звучат и надежды на качественное жилье.
— Ждем хорошие и крепкие дома, — пишет Гульшат.
Власти заверяют, что учитывают мнение горожан и стремятся создать сбалансированную и комфортную среду.
Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.