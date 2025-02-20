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Posted 20 февраля, 07:13

Published 20 февраля, 07:13

Modified 20 февраля, 10:22

Updated 20 февраля, 10:22

Десяток районов Уфы расселяют по КРТ

«Лишь бы не человейники»: уфимцы боятся нового жилья

20 февраля 2025, 07:13
Фото: TG: Ратмир Мавлиев.

Десяток районов Уфы расселяют по КРТ

В Уфе активно обсуждают будущее города в рамках программы Комплексного Развития Территорий (КРТ), сообщает в четверг, 20 февраля, мэр Ратмир Мавлиев.

На прошедшем форуме «УралСтройИндустрия» власти и строители обсуждали, как сделать города будущего комфортными и современными. Ратмир Мавлиев подчеркнул, что основная цель КРТ — улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей. Уже заключено 10 договоров КРТ для Уфы и расселено более 5,6 тыс. кв. м аварийного жилья.

Но, несмотря на оптимистичные заявления, уфимцы высказывают опасения. Главный страх — превращение города в перенаселенный «человейник».

— Лишь бы не густонаселённые человейники, чтоб город не задыхался, — пишет жительница Уфы Марина.
— Странные макеты. Ни одного здания выше 12 этажей, — комментирует один из уфимцев.
Фото: Ратмир Мавлиев

На фоне этих опасений звучат и надежды на качественное жилье.

— Ждем хорошие и крепкие дома, — пишет Гульшат.

Власти заверяют, что учитывают мнение горожан и стремятся создать сбалансированную и комфортную среду.

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Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.

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