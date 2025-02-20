Длинные весенние выходные ждут Уфу

Posted 20 февраля, 16:47
Published 20 февраля, 16:47
Modified 20 февраля, 18:23
Updated 20 февраля, 18:23
Всего за три месяца в регионе будет пять дополнительных выходных. Так, «майские» в 2025 году будут длиннее обычного — работающие «пять на два» башкортостанцы смогут побыть дома с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. На праздники в честь Дня победы перенесли выходной с 23 февраля (он в 2025 году выпал на обычный выходной).
Кроме того, конец первого месяца весны также отметится длинными выходными. На 30 марта выпадает мусульманский Ураза-байрам, однако этот день приходится на воскресенье. В связи с этим нерабочим сделают идущий вслед понедельник, 31 марта.
В преддверии Масленицы (24 февраля) Mkset рассказывал, сколько в Уфе стоит приготовить блины в 2025 году.