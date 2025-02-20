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Posted 20 февраля, 16:47

Published 20 февраля, 16:47

Modified 20 февраля, 18:23

Updated 20 февраля, 18:23

В Башкирии устроят пять дополнительных выходных

Длинные весенние выходные ждут Уфу

20 февраля 2025, 16:47
Фото: 1MI.

В Башкирии устроят пять дополнительных выходных

Весной 2025 года жители Башкортостана смогут отдохнуть вдоволь, следует из производственного календаря региона, изученного Mkset в четверг, 20 февраля.

Всего за три месяца в регионе будет пять дополнительных выходных. Так, «майские» в 2025 году будут длиннее обычного — работающие «пять на два» башкортостанцы смогут побыть дома с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. На праздники в честь Дня победы перенесли выходной с 23 февраля (он в 2025 году выпал на обычный выходной).

Кроме того, конец первого месяца весны также отметится длинными выходными. На 30 марта выпадает мусульманский Ураза-байрам, однако этот день приходится на воскресенье. В связи с этим нерабочим сделают идущий вслед понедельник, 31 марта.

Блины бьют уфимцев по карману
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В преддверии Масленицы (24 февраля) Mkset рассказывал, сколько в Уфе стоит приготовить блины в 2025 году.

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