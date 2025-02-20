Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году: полный гид для богатого урожая

Оптимальные сроки зависят от сорта капусты и региона. Ранние сорта, такие как «Июньская» или «Казачок», сеют за 45–55 дней до высадки в грунт. Это обычно приходится на начало или середину марта. Среднеспелые и поздние сорта, такие как «Слава» или «Амагер», требуют меньше времени для подготовки рассады — около 35–45 дней. Их сеют в конце марта или начале апреля.