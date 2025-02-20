Каждый десятый в Башкирии — нищий

Posted 20 февраля, 16:28
Published 20 февраля, 16:28
Modified 20 февраля, 18:33
Updated 20 февраля, 18:33
Данные о положении населения региона содержатся в 150-страничном талмуде, озаглавленном «итогами деятельности за 2024 год».
Ссылаясь на Росстат, министерство указывает на то, что в 2024 году доход среднестатистического жителя Башкирии составлял ₽43`100. Если верить официальной статистике, это на 18% больше, чем в 2023 году.
Тогда же, в 2023 году, доля населения, получающего меньше прожиточного минимума, составляла 9,5% (напомним, в 2025 году он составляет уже ₽13`700, а тогда — ₽12`600). А вот за 2024 год ведомство данные не приводит.
Ранее, как сообщал Mkset, эксперты заявили о падении качества жизни в Башкортостане на уровне других регионов России.