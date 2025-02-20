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Posted 20 февраля, 16:28

Published 20 февраля, 16:28

Modified 20 февраля, 18:33

Updated 20 февраля, 18:33

В Башкирии посчитали бедных

Каждый десятый в Башкирии — нищий

20 февраля 2025, 16:28
Фото: 1MI.

В Башкирии посчитали бедных

Башкирский Минтруд отчитался показателями уровня жизни в Республике, соответствующий документ ведомства Mkset изучил в четверг, 20 февраля.

Данные о положении населения региона содержатся в 150-страничном талмуде, озаглавленном «итогами деятельности за 2024 год».

Ссылаясь на Росстат, министерство указывает на то, что в 2024 году доход среднестатистического жителя Башкирии составлял ₽43`100. Если верить официальной статистике, это на 18% больше, чем в 2023 году.

Тогда же, в 2023 году, доля населения, получающего меньше прожиточного минимума, составляла 9,5% (напомним, в 2025 году он составляет уже ₽13`700, а тогда — ₽12`600). А вот за 2024 год ведомство данные не приводит.

Башкирия покинула топ-20 регионов по уровню жизни
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Ранее, как сообщал Mkset, эксперты заявили о падении качества жизни в Башкортостане на уровне других регионов России.

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