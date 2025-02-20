Каршеринг проиграл схватку дорогам Башкирии

На фото видно, как «Фольксваген» каршеринга «Делимобиль» съехал с дороги и влетел в большой сугроб на обочине. Судя по всему, водитель не смог выехать из снежной ловушки и оставил машину на месте. В таком пейзаже брошенную иномарку и встретил автор поста в соцсети.