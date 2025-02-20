Каршеринг проиграл схватку дорогам Башкирии

Posted 20 февраля, 04:05
Published 20 февраля, 04:05
Modified 20 февраля, 09:51
Updated 20 февраля, 09:51
На фото видно, как «Фольксваген» каршеринга «Делимобиль» съехал с дороги и влетел в большой сугроб на обочине. Судя по всему, водитель не смог выехать из снежной ловушки и оставил машину на месте. В таком пейзаже брошенную иномарку и встретил автор поста в соцсети.
— А что толку сбежал? Данные водителя все есть у них в программе. Будет по полной платить за ремонт всё равно, — пишет Эдуард Ф.
— Летом, видимо, там дорога была! , — предполагает пользователь с ником Очень Опытный.
— Не для наших дикарей эти каршеринги, — считает Макс А.
Ранее Mkset сообщал о страшной аварии легкового и грузового автомобиля в Республике Башкортостан. На данный момент известно, что в лобовом столкновении погиб молодой человек и пострадали два его пассажира.