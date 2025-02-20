Как часто нужно играть с кошкой, чтобы она не скучала

Кошки — это не просто пушистые создания, которые спят большую часть дня. Для них игры — это не роскошь, а жизненная необходимость. И, несмотря на то что они кажутся независимыми существами, игривая активность важна для поддержания их здоровья, как физического, так и психического. Но, как часто нужно играть с кошкой? Сколько минут в день должны быть посвящены играм, и какие игрушки наиболее подходят для вашего питомца?