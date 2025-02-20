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Posted 20 февраля, 10:44

Published 20 февраля, 10:44

Modified 20 февраля, 11:13

Updated 20 февраля, 11:13

Американские внуки вернулись к бабушке из США в Уфу

Американская семейная драма разыгралась в Уфе

20 февраля 2025, 10:44
Фото: 1MI.

Американские внуки вернулись к бабушке из США в Уфу

Внуки из Соединённых Штатов Америки, надолго разлучённые с Родиной, вернулись в Уфу к бабушке, сообщается в сюжете телеканала БСТ в четверг, 20 февраля.

Родственники встретили детей с башкирскими корнями в аэропорту. Дедушка и дядя принесли ребятам тёплую одежду, так как в Уфе сейчас стоят сильные морозы, которых их юные родственники вряд ли когда видывали.

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Алина Вагазова последние 14 лет жила в штате Пенсильвания, где вышла замуж и родила двоих детей. Однако её муж стал злоупотреблять алкоголем и проявлять насилие, из-за чего детей поместили в соцучреждение.

Мать не смогла вернуть детей и родные Алины в Башкирии забили тревогу, начав срочную подготовку нужных документов. Окружной суд в США 11 февраля 2025 года решил передать детей на попечение бабушки. Теперь им предстоит учить русский язык, но их мама уверена, что процесс адаптации пройдет успешно.

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Ранее сообщалось ещё об одном возвращении из Америки. Правда, речь идёт не о детях, а о сети ресторанов быстрого питания.

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