Американская семейная драма разыгралась в Уфе

Posted 20 февраля, 10:44
Published 20 февраля, 10:44
Modified 20 февраля, 11:13
Updated 20 февраля, 11:13
Родственники встретили детей с башкирскими корнями в аэропорту. Дедушка и дядя принесли ребятам тёплую одежду, так как в Уфе сейчас стоят сильные морозы, которых их юные родственники вряд ли когда видывали.
Алина Вагазова последние 14 лет жила в штате Пенсильвания, где вышла замуж и родила двоих детей. Однако её муж стал злоупотреблять алкоголем и проявлять насилие, из-за чего детей поместили в соцучреждение.
Мать не смогла вернуть детей и родные Алины в Башкирии забили тревогу, начав срочную подготовку нужных документов. Окружной суд в США 11 февраля 2025 года решил передать детей на попечение бабушки. Теперь им предстоит учить русский язык, но их мама уверена, что процесс адаптации пройдет успешно.
Ранее сообщалось ещё об одном возвращении из Америки. Правда, речь идёт не о детях, а о сети ресторанов быстрого питания.