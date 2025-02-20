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Posted 20 февраля, 06:05

Published 20 февраля, 06:05

Modified 20 февраля, 06:33

Updated 20 февраля, 06:33

Иномарка врезалась в остановку с общепитом в Башкирии

Иномарка протаранила кафешку с шаурмой в Башкирии

20 февраля 2025, 06:05
Фото: ГИБДД Башкирии.

Иномарка врезалась в остановку с общепитом в Башкирии

Иномарка врезалась в остановку с общепитом в башкирском городе Учалы, сообщает региональное ГИБДД в четверг, 20 февраля.

Инцидент произошёл сегодня утром на улице Ленина. Возле автовокзала 38-летний горожанин на «Мазде СХ-9» врезался в павильон, где был расположена кафешка. В результате столкновения пострадал 18-летний сотрудник общепита.

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Выяснилось, что водитель не был любителем пьяной езды и был абсолютно трезв. Просто его разморило после ночной смены, и он уснул.

Сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкортостан выясняют все обстоятельства происшествия.

Видео: «БашДТП».

Кстати, речь идёт о круглосуточном заведении «Тип-топ». В «Яндексе» оно имеет рейтинг в 3,6 балла.

— Зашел в это кафе, меня поразила неухоженность продавца. Она работала без перчаток и волосы были не собраны. И что итог, волос попал в шаурму прямо по всему периметру был волос, в самой шаурме классической было лишь пять кусочков мяса. Очень не рекомендую кушать в этом месте, — гласит отзыв Леонида Г.

Впрочем, есть и хорошие отзывы о заведении.

Ранее Mkset писал о лобовом столкновении грузовика и отечественной легковушки в Краснокамском районе. В нём погиб молодой водитель и пострадали ещё два человека.

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