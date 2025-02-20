Иномарка протаранила кафешку с шаурмой в Башкирии

Posted 20 февраля, 06:05
Published 20 февраля, 06:05
Modified 20 февраля, 06:33
Updated 20 февраля, 06:33
Инцидент произошёл сегодня утром на улице Ленина. Возле автовокзала 38-летний горожанин на «Мазде СХ-9» врезался в павильон, где был расположена кафешка. В результате столкновения пострадал 18-летний сотрудник общепита.
Выяснилось, что водитель не был любителем пьяной езды и был абсолютно трезв. Просто его разморило после ночной смены, и он уснул.
Сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкортостан выясняют все обстоятельства происшествия.
Кстати, речь идёт о круглосуточном заведении «Тип-топ». В «Яндексе» оно имеет рейтинг в 3,6 балла.
— Зашел в это кафе, меня поразила неухоженность продавца. Она работала без перчаток и волосы были не собраны. И что итог, волос попал в шаурму прямо по всему периметру был волос, в самой шаурме классической было лишь пять кусочков мяса. Очень не рекомендую кушать в этом месте, — гласит отзыв Леонида Г.
Впрочем, есть и хорошие отзывы о заведении.
Ранее Mkset писал о лобовом столкновении грузовика и отечественной легковушки в Краснокамском районе. В нём погиб молодой водитель и пострадали ещё два человека.