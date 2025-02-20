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Posted 20 февраля, 14:53

Published 20 февраля, 14:53

Modified 20 февраля, 16:05

Updated 20 февраля, 16:05

Башкирский мёд не впечатлил экспертов

Хороший башкирский мёд — липа

20 февраля 2025, 14:53
Фото: mkset.ru.

Башкирский мёд не впечатлил экспертов

Прославленный башкирский мёд взял победу всего лишь в двух из одиннадцати номинаций международного конкурса в Уфе, результаты соревнования Mkset изучил в четверг, 20 февраля.

Мёд занимает особое место в культуре и экономике Башкирии. Наш регион славится своими уникальными пчеловодческими традициями, уходящими корнями в глубокую древность. Власти Республики Башкортостан, конечно, никогда не упускали возможность лишний раз подчеркнуть такую особенность, превратив мёд в региональный бренд. Именно с этим продуктом у многих в первую очередь ассоциируется Башкирия. Однако не всегда заслуженная слава и статус говорят о безупречном качестве башкирской сладости.

Международный конкурс мёда ApiGlobal2025 проводился на базе Башкирского государственного аграрного университета. Несмотря на название, подавляющее большинство участников были из России (39 регионов страны), однако представили свою продукцию и несколько конкурсантов из ближнего зарубежья — Армении и Китая. Всего жюри предстояло оценить продукцию 150 претендентов на победу.

В конкурсе были представлены три номинации со множеством подпунктов: «Мёд натуральный», «Коммерческие номинации» и «Прочие номинации» (изделия из воска и конкурс видеороликов).

Производители из Башкирии сумели завоевать первые места в подноминациях «Монофлорный мёд липовый» и «Восковые изделия». В остальных «золото» получили мастера из Самарской, Свердловской, Кемеровской, Ростовской областей, Дагестана, Республики Коми, Алтайского края, Татарстана, Чечни и Китая. Интересно отметить то, что в категории «Монофлорный мёд липовый» все места заняли производители из Башкирии.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в регионе решили взять под охрану «символы Башкирии», включая башкирский кумыс, традиции национального бортничества (древний способ добычи мёда), башкирский язык, поэзию и другие объекты культуры.

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