Хамство в трамвае довело до очной ставки

Речь идёт об инциденте, приведённом уфимкой в паблике «БашДТП». В минувшие выходные женщина с сыном с задержкой в развитии сели на трамвай и доехали до конечной, где нет других остановок транспорта. После этого они вышли из салона, чтобы подождать, пока водитель отдохнёт и поехать дальше на нём же по новому кругу. Когда они отошли, водитель это увидела, быстро забежала в трамвай и уехала.