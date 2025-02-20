Хамство в трамвае довело до очной ставки

Posted 20 февраля, 12:08
Published 20 февраля, 12:08
Modified 20 февраля, 16:19
Updated 20 февраля, 16:19
Речь идёт об инциденте, приведённом уфимкой в паблике «БашДТП». В минувшие выходные женщина с сыном с задержкой в развитии сели на трамвай и доехали до конечной, где нет других остановок транспорта. После этого они вышли из салона, чтобы подождать, пока водитель отдохнёт и поехать дальше на нём же по новому кругу. Когда они отошли, водитель это увидела, быстро забежала в трамвай и уехала.
— Я с кричащим ребенком на руках стала бежать на остановку, чтоб успеть его догнать … я услышала порцию крика, что она не будет меня ждать на конечной, у неё нет на это времени, — рассказала женщина.
Уфимка утверждает, что пыталась дозвониться в уполномоченные службы и добиться разговора с водителем, но ей не ответили.
По данным транспортных чиновников Уфы, по этой ситуации было проведено служебное расследование: опросили водителя и кондуктора. Экипаж трамвая изложенную пассажирской историю отрицает.
— Так как в показаниях заявителя и экипажа трамвая имеются существенные противоречия, водитель просит провести очную ставку, — говорится в Телеграм-канале.
Женщину, рассказавшую данную историю, просят для организации встречи обратиться по номеру: 8-800-600-51-84.
Ранее сообщалось о том, что уфимцам надоели якобы неработающие терминалы оплаты на ряде городских маршрутов.