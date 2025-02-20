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Posted 20 февраля, 12:08

Published 20 февраля, 12:08

Modified 20 февраля, 16:19

Updated 20 февраля, 16:19

Инцидент в уфимском трамвае привёл к очной ставке

Хамство в трамвае довело до очной ставки

20 февраля 2025, 12:08
Фото: 1MI.

Инцидент в уфимском трамвае привёл к очной ставке

Некрасивую историю рассказал Telegram-канал « Город Уфа: транспорт и связь» в четверг, 20 февраля.

Речь идёт об инциденте, приведённом уфимкой в паблике «БашДТП». В минувшие выходные женщина с сыном с задержкой в развитии сели на трамвай и доехали до конечной, где нет других остановок транспорта. После этого они вышли из салона, чтобы подождать, пока водитель отдохнёт и поехать дальше на нём же по новому кругу. Когда они отошли, водитель это увидела, быстро забежала в трамвай и уехала.

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 — Я с кричащим ребенком на руках стала бежать на остановку, чтоб успеть его догнать … я услышала порцию крика, что она не будет меня ждать на конечной, у неё нет на это времени, — рассказала женщина.

Уфимка утверждает, что пыталась дозвониться в уполномоченные службы и добиться разговора с водителем, но ей не ответили.

По данным транспортных чиновников Уфы, по этой ситуации было проведено служебное расследование: опросили водителя и кондуктора. Экипаж трамвая изложенную пассажирской историю отрицает.

— Так как в показаниях заявителя и экипажа трамвая имеются существенные противоречия, водитель просит провести очную ставку, — говорится в Телеграм-канале.

Женщину, рассказавшую данную историю, просят для организации встречи обратиться по номеру: 8-800-600-51-84.

Ранее сообщалось о том, что уфимцам надоели якобы неработающие терминалы оплаты на ряде городских маршрутов.

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