ГК «Садовое кольцо» показала свои проекты на выставке «ПроНедвижимость» в Уфе

Группа компаний «Садовое кольцо» реализует масштабные проекты в Подмосковье, Уфе и Казани: создает жилые дома высокого качества и формирует комфортную городскую среду во всех регионах присутствия. В Уфе компания строит два жилых комплекса — Urman City, Terle Park. В 2024 году был введен в эксплуатацию жилой комплекс Tau House, а в 2023 году завершено строительство нескольких ЖК для обманутых дольщиков.