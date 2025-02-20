Фанат «Сигма бой» устроил шоу в Уфе

Композицию «Сигма бой» исполняют две российские школьницы — 11-летняя Светлана Чертищева с ником Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Простые стихи на качающий ритм с понятным англоязычным людям припевом практически сразу после выпуска стали использоваться для рилсов и других различных видео. Трек обрёл популярность по всему миру. Песня набрала почти 54 млн просмотров на YouTube, а количество использования её на других платформах и в соцсетях не поддаётся подсчёту.



Ранее сообщалось, что блогер из Уфы показал видео, которое порадовало его подписчиков.