Фанат «Сигма бой» устроил шоу в Уфе

Posted 20 февраля, 09:06
Published 20 февраля, 09:06
Modified 20 февраля, 11:00
Updated 20 февраля, 11:00
— Уфа, подъём! Делаем утреннюю зарядку. Газуем! — кричит мужчина, свисая на руках с дерева и при этом раскачиваясь.
В какой-то момент он начинает петь припев мегапопулярного сейчас в Сети трека «Сигма бой» и кричит, что «дикий в городе», вызывая смех прохожих.
Отметим, что в Телеграм-канале утверждается, что действие происходит в Сипайлово, однако такого длинного дома с такой архитектурой в указанном районе вспомнить не удаётся.
Композицию «Сигма бой» исполняют две российские школьницы — 11-летняя Светлана Чертищева с ником Betsy и 12-летняя Мария Янковская. Простые стихи на качающий ритм с понятным англоязычным людям припевом практически сразу после выпуска стали использоваться для рилсов и других различных видео. Трек обрёл популярность по всему миру. Песня набрала почти 54 млн просмотров на YouTube, а количество использования её на других платформах и в соцсетях не поддаётся подсчёту.
Ранее сообщалось, что блогер из Уфы показал видео, которое порадовало его подписчиков.