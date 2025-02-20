Драку мигрантов в Уфе взяла на контроль Москва

Posted 20 февраля, 03:53
Published 20 февраля, 03:53
Modified 20 февраля, 09:48
Updated 20 февраля, 09:48
В Сети гуляла информация, что 15 февраля в столице Республики Башкортостан мигранты из Таджикистана избили охранника ночного клуба, который отказал им в посещении заведения. По прибытии правоохранителей иностранцы оказали им сопротивление. В СК по РБ по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Отмечено, что Бастрыкин затребовал доклад по делу у руководителя местного СК Башкортостан Владимира Архангельского. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что возле ночного клуба в башкирской столице произошла драка с участием иностранцев. Конфликт приехала разнимать Росгвардия, и одному из сотрудников ведомства досталось от дебоширов.