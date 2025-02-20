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Posted 20 февраля, 03:53

Published 20 февраля, 03:53

Modified 20 февраля, 09:48

Updated 20 февраля, 09:48

Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Уфе

Драку мигрантов в Уфе взяла на контроль Москва

20 февраля 2025, 03:53
Фото: 1MI.

Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Уфе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о драке мигрантов в ночном клубе в Уфе, сообщает Следком по региону в четверг, 20 февраля.

В Сети гуляла информация, что 15 февраля в столице Республики Башкортостан мигранты из Таджикистана избили охранника ночного клуба, который отказал им в посещении заведения. По прибытии правоохранителей иностранцы оказали им сопротивление. В СК по РБ по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Отмечено, что Бастрыкин затребовал доклад по делу у руководителя местного СК Башкортостан Владимира Архангельского. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Ранее сообщалось, что возле ночного клуба в башкирской столице произошла драка с участием иностранцев. Конфликт приехала разнимать Росгвардия, и одному из сотрудников ведомства досталось от дебоширов.

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