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Posted 20 февраля, 13:32

Published 20 февраля, 13:32

Modified 20 февраля, 13:34

Updated 20 февраля, 13:34

«Домклик»: Стоимость «квадрата» в готовом доме в Башкирии на 69% ниже новостройки

«Домклик»: Стоимость «квадрата» в готовом доме в Башкирии на 69% ниже новостройки

20 февраля 2025, 13:32
Фото: 1MI.
Согласно исследованию «Домклик», стоимость одного квадратного метра готового индивидуального дома в России в среднем на 66% ниже, чем квадратный метр квартиры в строящемся многоквартирном доме.

Такие данные основаны на объявлениях о продаже готовых частных домов и квартир в новостройках на февраль 2025 года.

Среди регионов, где наблюдается наибольшая разница в ценах на готовые дома и квартиры в новостройках, выделяются Архангельская и Нижегородская области, Мордовия и Забайкальский край. В этих регионах разрыв цен составляет от 71% до 73 в пользу домов, пишет properm.ru.

Такое значительное различие в стоимости зачастую связано с завышенными ценами на новостройки. В частности, это обстоятельство является причиной разрыва цен в Забайкальском крае, а также в Нижегородской, Иркутской областях и Башкирии, которые входят в топ-15 регионов с самыми высокими ценами на квартиры на первичном рынке жилья в России.

В Москве стоимость кв. метра на первичном рынке составляет 412,6 тыс. рублей, тогда как цена за кв. метр готового индивидуального жилья составляет 139,5 тыс. рублей, что создает разницу в 66%. Аналогичная ситуация наблюдается в Татарстане, где кв. метр жилья в новостройках стоит более 206 тыс. рублей, а за кв. метр готового коттеджа просят около 70 тыс. рублей.

Минимальные различия в ценах на квартиры на первичном рынке и готовые частные дома фиксируются в Ивановской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае, где этот коэффициент варьируется от 44% до 46%. Одна из причин такого положения — высокий интерес к индивидуальному жилищному строительству в этих регионах.

Сложившаяся ситуация также актуальна для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, при этом Санкт-Петербург находится в тройке регионов с самыми высокими ценами как на квартиры в новостройках, так и на индивидуальные жилые дома.

Согласно информации «Домклик», средняя стоимость одного кв. метра жилья на первичном рынке в России позволяет приобрести около 2,9 кв. метра готового коттеджа. Это значит, что за цену стандартной квартиры в новостройках можно купить готовый индивидуальный дом, у которого при этом площадь может превышать типовые квартиры в два или даже три раза.

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