«Домклик»: Стоимость «квадрата» в готовом доме в Башкирии на 69% ниже новостройки

Согласно информации «Домклик», средняя стоимость одного кв. метра жилья на первичном рынке в России позволяет приобрести около 2,9 кв. метра готового коттеджа. Это значит, что за цену стандартной квартиры в новостройках можно купить готовый индивидуальный дом, у которого при этом площадь может превышать типовые квартиры в два или даже три раза.