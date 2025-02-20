Девушки устроили непотребное шоу на вокзале в Уфе

Posted 20 февраля, 12:39
Published 20 февраля, 12:39
Modified 20 февраля, 14:00
Updated 20 февраля, 14:00
В зале ожидания разгорелся скандал с участием двух нетрезвых жительниц Башкирии. Как стало известно, 26-летняя девушка из села Красноусольский и ее 24-летняя подруга из села Подольск, ожидая поезд до Уренгоя, решили «поднять настроение» спиртным. Однако алкоголь сыграл с ними злую шутку.
Вместо приятного ожидания путешествия начался словесный конфликт, переросший в громкую перебранку с использованием ненормативной лексики. Пассажиры вокзала были в шоке от происходящего. Нарушительницы не только мешали другим, но и привлекли внимание транспортных полицейских.
Когда стражи порядка попытались успокоить разбушевавшихся дам и пригласили их в комнату полиции, одна из них проявила особую агрессию. Она начала размахивать руками, отталкивать полицейских, оскорблять их и даже угрожать расправой. На обеих нарушительниц составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Но даже во время оформления документов «горячие» подруги не успокоились, продолжая громко выяснять отношения и периодически вступая в драку друг с другом.
Но на этом приключения не закончились. Материалы по факту публичного оскорбления сотрудника полиции были переданы в следственные органы. В итоге, против 26-летней жительницы Гафурийского района возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Mkset, экс-полицейского из столицы Республики Башкортостан осудят за получение взятки.