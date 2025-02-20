Девушки устроили непотребное шоу на вокзале в Уфе

Когда стражи порядка попытались успокоить разбушевавшихся дам и пригласили их в комнату полиции, одна из них проявила особую агрессию. Она начала размахивать руками, отталкивать полицейских, оскорблять их и даже угрожать расправой. На обеих нарушительниц составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Но даже во время оформления документов «горячие» подруги не успокоились, продолжая громко выяснять отношения и периодически вступая в драку друг с другом.