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Posted 20 февраля, 12:39

Published 20 февраля, 12:39

Modified 20 февраля, 14:00

Updated 20 февраля, 14:00

Девушки устроили непотребное шоу на вокзале в Уфе

Девушки устроили непотребное шоу на вокзале в Уфе

20 февраля 2025, 12:39
Фото: 1MI.
Уфимский железнодорожный вокзал стал ареной бурного выяснения отношений, в котором алкоголь и агрессия вышли из-под контроля, сообщает в четверг, 20 февраля, Управление на транспорте МВД России по ПФО.

В зале ожидания разгорелся скандал с участием двух нетрезвых жительниц Башкирии. Как стало известно, 26-летняя девушка из села Красноусольский и ее 24-летняя подруга из села Подольск, ожидая поезд до Уренгоя, решили «поднять настроение» спиртным. Однако алкоголь сыграл с ними злую шутку.

Вместо приятного ожидания путешествия начался словесный конфликт, переросший в громкую перебранку с использованием ненормативной лексики. Пассажиры вокзала были в шоке от происходящего. Нарушительницы не только мешали другим, но и привлекли внимание транспортных полицейских.

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Когда стражи порядка попытались успокоить разбушевавшихся дам и пригласили их в комнату полиции, одна из них проявила особую агрессию. Она начала размахивать руками, отталкивать полицейских, оскорблять их и даже угрожать расправой. На обеих нарушительниц составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Но даже во время оформления документов «горячие» подруги не успокоились, продолжая громко выяснять отношения и периодически вступая в драку друг с другом.

Но на этом приключения не закончились. Материалы по факту публичного оскорбления сотрудника полиции были переданы в следственные органы. В итоге, против 26-летней жительницы Гафурийского района возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Mkset, экс-полицейского из столицы Республики Башкортостан осудят за получение взятки.

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