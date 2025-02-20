Чугунный курай появился в Башкирии

Туймазинский индустриальный колледж, основанный в 1962 году, изначально являлся филиалом Уфимского индустриального техникума. В 1964 году он стал самостоятельным учебным заведением и переехал в новое здание. Первый выпуск специалистов состоялся в 1965 году по специальности «Оборудование промышленности строительных материалов». В 2011 году техникум был реорганизован путем присоединения профессионального лицея № 128, а в 2015 году получил статус колледжа.