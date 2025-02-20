Чугунный курай появился в Башкирии

Posted 20 февраля, 16:15
Published 20 февраля, 16:15
Modified 20 февраля, 16:26
Updated 20 февраля, 16:26
Местный мастер — Артур Янгиров — вырезал на лазерном станке колледжа чугунный диск с элементами, складывающими своим узором символ цветка курая.
Изделие будет висеть на перилах крыльца второго корпуса Туймазинского индустриального колледжа.
Туймазинский индустриальный колледж, основанный в 1962 году, изначально являлся филиалом Уфимского индустриального техникума. В 1964 году он стал самостоятельным учебным заведением и переехал в новое здание. Первый выпуск специалистов состоялся в 1965 году по специальности «Оборудование промышленности строительных материалов». В 2011 году техникум был реорганизован путем присоединения профессионального лицея № 128, а в 2015 году получил статус колледжа.
Курай — это не только музыкальный инструмент, но и цветок, являющийся символом Башкортостана. Растение, известное как курай степной, представляет собой многолетнюю траву с нежными светло-розовыми цветками. Оно произрастает в степных и лесостепных районах республики, а его образ глубоко укоренился в культуре башкирского народа. Именно этот цветок изображён на гербе Башкортостана.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкирские депутаты забеспокоились о сохранении культурного наследия Республики.