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Posted 20 февраля, 16:15

Published 20 февраля, 16:15

Modified 20 февраля, 16:26

Updated 20 февраля, 16:26

Чугунный курай появился в Башкирии

Чугунный курай появился в Башкирии

20 февраля 2025, 16:15
Фото: Олег Гайсин / Vk.
Директор Туймазинского индустриального колледжа Олег Гайсин в четверг, 20 февраля, поделился архитектурным новшеством, которое теперь украшает учебное заведение.

Местный мастер — Артур Янгиров — вырезал на лазерном станке колледжа чугунный диск с элементами, складывающими своим узором символ цветка курая.

Изделие будет висеть на перилах крыльца второго корпуса Туймазинского индустриального колледжа.

Туймазинский индустриальный колледж, основанный в 1962 году, изначально являлся филиалом Уфимского индустриального техникума. В 1964 году он стал самостоятельным учебным заведением и переехал в новое здание. Первый выпуск специалистов состоялся в 1965 году по специальности «Оборудование промышленности строительных материалов». В 2011 году техникум был реорганизован путем присоединения профессионального лицея № 128, а в 2015 году получил статус колледжа.

Курай — это не только музыкальный инструмент, но и цветок, являющийся символом Башкортостана. Растение, известное как курай степной, представляет собой многолетнюю траву с нежными светло-розовыми цветками. Оно произрастает в степных и лесостепных районах республики, а его образ глубоко укоренился в культуре башкирского народа. Именно этот цветок изображён на гербе Башкортостана.

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Ранее Mkset сообщал о том, что башкирские депутаты забеспокоились о сохранении культурного наследия Республики.

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