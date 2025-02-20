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Posted 20 февраля, 16:56

Published 20 февраля, 16:56

Modified 20 февраля, 18:20

Updated 20 февраля, 18:20

Уникальный макет Уфы собрали в Башкирии

Будущее Уфы уместилось в «хрущевке»

20 февраля 2025, 16:56
Фото: мэрия Уфы.

Уникальный макет Уфы собрали в Башкирии

На полях выставки «УралСтройИндустрия» была представлена уменьшенная копия башкирской столицы, рассказали в городской администрации в четверг, 20 февраля.

Весь город, впрочем, умещать на макет не стали. Такой процесс был бы куда более трудоёмким и затратным по времени. Копия охватывает лишь одну пятую часть Уфы — Сипайлово, Инорс, Зелёную Рощу и Кузнецовский Затон. Зато изобразили эти районы города в мельчайших деталях — конструкторы постарались уместить всё вплоть до гаражей.

Главный архитектор города Руслан Хайруллин с гордостью заявил, что макет помогает как увидеть текущее состояние города, так и «оценить его развитие в будущем».

Несмотря на то, что копия охватывает лишь часть города, она получилось достаточно крупной — примерно 42 «квадрата». Для наглядности, эта площадь — размер квартиры в классической «хрущёвке».

Фото: мэрия Уфы
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