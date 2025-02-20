Будущее Уфы уместилось в «хрущевке»

Весь город, впрочем, умещать на макет не стали. Такой процесс был бы куда более трудоёмким и затратным по времени. Копия охватывает лишь одну пятую часть Уфы — Сипайлово, Инорс, Зелёную Рощу и Кузнецовский Затон. Зато изобразили эти районы города в мельчайших деталях — конструкторы постарались уместить всё вплоть до гаражей.