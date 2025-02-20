Будущее Уфы уместилось в «хрущевке»

Posted 20 февраля, 16:56
Published 20 февраля, 16:56
Modified 20 февраля, 18:20
Updated 20 февраля, 18:20
Весь город, впрочем, умещать на макет не стали. Такой процесс был бы куда более трудоёмким и затратным по времени. Копия охватывает лишь одну пятую часть Уфы — Сипайлово, Инорс, Зелёную Рощу и Кузнецовский Затон. Зато изобразили эти районы города в мельчайших деталях — конструкторы постарались уместить всё вплоть до гаражей.
Главный архитектор города Руслан Хайруллин с гордостью заявил, что макет помогает как увидеть текущее состояние города, так и «оценить его развитие в будущем».
Несмотря на то, что копия охватывает лишь часть города, она получилось достаточно крупной — примерно 42 «квадрата». Для наглядности, эта площадь — размер квартиры в классической «хрущёвке».