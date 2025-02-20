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Posted 20 февраля, 13:55

Published 20 февраля, 13:55

Modified 20 февраля, 16:13

Updated 20 февраля, 16:13

В Уфе выросли цены на блины

Блины бьют уфимцев по карману

20 февраля 2025, 13:55
Фото: mkset.ru.

В Уфе выросли цены на блины

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Праздник
Индекс блинов посчитали аналитики в преддверии Масленицы, исследованием поделился с Mkset портал «Чек Индекс» в четверг, 20 февраля.

В целом по России цена ингредиентов для главного угощения весеннего праздника стала дороже на 5% по сравнению с состоянием на начало 2024 года.

Сам «блинный индекс» эксперты считали по следующему набору продуктов.

  • молоко — 500 мл;
  • яйца — 2 шт;
  • стакан пшеничной муки (200 г);
  • масло подсолнечное — 3 ст. л;
  • сахар — 1 ст. л;
  • соль — ½ чайной ложки.

Из этого количества можно приготовить примерно 10-12 тонких блинов или 7-8 потолще, если жарить их на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла.

В Уфе год к году блины «подтянули» индекс также на 5% (₽146). Для сравнения, в Казани закупиться такой корзиной будет стоить ₽143. В среднем по РФ — ₽142, а в Москве — все ₽162.

Как у бабушки: лучшие рецепты блинов на Масленицу
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Масленица в 2025 году будет отмечаться с 24 февраля по 2 марта. Этот древний славянский праздник символизирует проводы зимы и встречу весны, а также связан с народными гуляньями, обрядами и, конечно же, блинами — главным угощением недели. По традиции, каждый день Масленицы имеет своё значение: от встречи и угощения родных до кульминационного сожжения чучела в воскресенье, что символизирует обновление и прощание с холодами.

В 2025 году Масленица обещает быть особенно яркой, с фестивалями, театрализованными представлениями и массовыми гуляньями в городах России. Ожидаются концерты, ярмарки ремёсел и соревнования, такие как взятие снежных городков и кулачные бои. Завершится праздник Прощёным воскресеньем, когда принято просить прощения у близких, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой.

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Ранее Mkset рассказывал о том, насколько популярна Масленица среди жителей башкирской столицы.

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