Блины бьют уфимцев по карману

Масленица в 2025 году будет отмечаться с 24 февраля по 2 марта. Этот древний славянский праздник символизирует проводы зимы и встречу весны, а также связан с народными гуляньями, обрядами и, конечно же, блинами — главным угощением недели. По традиции, каждый день Масленицы имеет своё значение: от встречи и угощения родных до кульминационного сожжения чучела в воскресенье, что символизирует обновление и прощание с холодами.