Блины бьют уфимцев по карману

Posted 20 февраля, 13:55
Published 20 февраля, 13:55
Modified 20 февраля, 16:13
Updated 20 февраля, 16:13
В целом по России цена ингредиентов для главного угощения весеннего праздника стала дороже на 5% по сравнению с состоянием на начало 2024 года.
Сам «блинный индекс» эксперты считали по следующему набору продуктов.
Из этого количества можно приготовить примерно 10-12 тонких блинов или 7-8 потолще, если жарить их на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла.
В Уфе год к году блины «подтянули» индекс также на 5% (₽146). Для сравнения, в Казани закупиться такой корзиной будет стоить ₽143. В среднем по РФ — ₽142, а в Москве — все ₽162.
Масленица в 2025 году будет отмечаться с 24 февраля по 2 марта. Этот древний славянский праздник символизирует проводы зимы и встречу весны, а также связан с народными гуляньями, обрядами и, конечно же, блинами — главным угощением недели. По традиции, каждый день Масленицы имеет своё значение: от встречи и угощения родных до кульминационного сожжения чучела в воскресенье, что символизирует обновление и прощание с холодами.
В 2025 году Масленица обещает быть особенно яркой, с фестивалями, театрализованными представлениями и массовыми гуляньями в городах России. Ожидаются концерты, ярмарки ремёсел и соревнования, такие как взятие снежных городков и кулачные бои. Завершится праздник Прощёным воскресеньем, когда принято просить прощения у близких, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой.