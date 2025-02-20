Башкирские депутаты поддержали уникальный законопроект

Posted 20 февраля, 08:43
Published 20 февраля, 08:43
Modified 20 февраля, 10:47
Updated 20 февраля, 10:47
Напомним, речь идёт о 36 объектах материальной и нематериальной культуры региона, таких как памятники архитектуры и природы, башкирский язык, поэзия и музыка, обряд свадьбы, мёд, кумыс и другие объекты.
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что это уникальный документ, у которого нет аналогов в законодательстве регионов Российской Федерации.
Законопроект включает механизм, который позволит добавлять к перечню новые объекты. Толкачев заявил, что проект закона является данью уважения прошлому и вкладом в грядущее.
Ранее Mkset писал, что башкирские депутаты хотят изменить максимальную норму выделяемых участков для личных подсобных хозяйств.