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Posted 20 февраля, 08:43

Published 20 февраля, 08:43

Modified 20 февраля, 10:47

Updated 20 февраля, 10:47

Символы Башкирии будет охранять государство

Башкирские депутаты поддержали уникальный законопроект

20 февраля 2025, 08:43
Фото: 1MI.

Символы Башкирии будет охранять государство

Проект закона о Госреесте национального наследия Башкирии поддержан депутатами регионального парламента в первом чтении, сообщает Госсобрание РБ в четверг, 20 февраля.

Напомним, речь идёт о 36 объектах материальной и нематериальной культуры региона, таких как памятники архитектуры и природы, башкирский язык, поэзия и музыка, обряд свадьбы, мёд, кумыс и другие объекты.

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Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что это уникальный документ, у которого нет аналогов в законодательстве регионов Российской Федерации.

Законопроект включает механизм, который позволит добавлять к перечню новые объекты. Толкачев заявил, что проект закона является данью уважения прошлому и вкладом в грядущее.

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Ранее Mkset писал, что башкирские депутаты хотят изменить максимальную норму выделяемых участков для личных подсобных хозяйств.

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