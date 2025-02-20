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Posted 20 февраля, 13:25

Published 20 февраля, 13:25

Modified 20 февраля, 13:57

Updated 20 февраля, 13:57

Приёмных детей из Башкирии держали в рабских условиях

Башкирская семья превратила детей в крепостных

20 февраля 2025, 13:25
Фото: «За гранью» / телеканал НТВ.

Приёмных детей из Башкирии держали в рабских условиях

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался жестокостью к детям в Куюргазинском районе Башкортостана, сообщили Mkset в пресс-службе Следственного комитета в четверг, 20 февраля.

Поводом для проверки правоохранителей стал сюжет на НТВ в программе «За гранью» (18+). Семья из Башкирии приняла 11 приёмных детей. При этом в доме воспитывались ещё трое родных — если их условия были очень даже ничего, то усыновлённые ребята вынуждены были ютиться в помещении, напоминающем общежитие.

В программе указывали на то, что приёмная семья куда лучше относилась к «родной крови», чем ко взятым под опеку детям. По словам одной из девочек, выросших в доме, ей не давали все полагающиеся деньги и обделяли всем, чем можно.

— Мы не имели права даже присесть отдохнуть — работа на участке, в огороде, дома. Завтрак давали только после уборки. У родных у каждого была своя кровать. Мы все в одной комнате на двухъярусных, — рассказывает героиня.

В ситуации более подробно разберутся следователи. Местному управлению СК поручили подготовить доклад для московского начальства по итогам всех мероприятий.

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Ранее Mkset сообщал о том, что жители Салавата стали бояться за своих детей из-за таинственных находок.

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