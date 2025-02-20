Обманутый муж устроил огненную месть любовнику

Posted 20 февраля, 15:52
Published 20 февраля, 15:52
Modified 20 февраля, 16:01
Updated 20 февраля, 16:01
Горожанин под покровом ночи спалил припаркованный в одном из дворов Kia Sportage. Вскоре на место вызвали «112» — пожарные сумели потушить транспортное средство, однако к этому моменту автомобиль уже был сильно повреждён. От иномарки практически ничего не осталось.
Считанные дни потребовались, чтобы найти виновника случившегося. Им оказался «неприятель» владельца машины — тот, по данным Telegram-каналов, узнал об измене своей супруги с автолюбителем.
С подозреваемым разбирается полиция. Сумма ущерба уточняется.