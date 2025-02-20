Обманутый муж устроил огненную месть любовнику

Горожанин под покровом ночи спалил припаркованный в одном из дворов Kia Sportage. Вскоре на место вызвали «112» — пожарные сумели потушить транспортное средство, однако к этому моменту автомобиль уже был сильно повреждён. От иномарки практически ничего не осталось.