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Posted 20 февраля, 15:52

Published 20 февраля, 15:52

Modified 20 февраля, 16:01

Updated 20 февраля, 16:01

Житель Башкирии сжёг автомобиль любовника жены

Обманутый муж устроил огненную месть любовнику

20 февраля 2025, 15:52
Фото: МВД.

Житель Башкирии сжёг автомобиль любовника жены

Семейная ссора в Октябрьском обернулась уголовным делом, сообщает МВД Республики Башкортостан в четверг, 20 февраля.

Горожанин под покровом ночи спалил припаркованный в одном из дворов Kia Sportage. Вскоре на место вызвали «112» — пожарные сумели потушить транспортное средство, однако к этому моменту автомобиль уже был сильно повреждён. От иномарки практически ничего не осталось.

Считанные дни потребовались, чтобы найти виновника случившегося. Им оказался «неприятель» владельца машины — тот, по данным Telegram-каналов, узнал об измене своей супруги с автолюбителем.

С подозреваемым разбирается полиция. Сумма ущерба уточняется.

Видео: МВД.
Иномарка протаранила кафешку с шаурмой в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии иномарка с уснувшим водителем снесла киоск общепита.

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