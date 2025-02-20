Бабушкина однушка может озолотить в Уфе

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Posted 20 февраля, 14:26

Published 20 февраля, 14:26

Modified 20 февраля, 16:10

Updated 20 февраля, 16:10

Рантье в Уфе зарабатывают ₽125`000

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20 февраля 2025, 14:26
Фото: 1MI.

Рантье в Уфе зарабатывают ₽125`000

Почти две средние башкирские зарплаты могут получать жители Уфы, которых судьба наградила незанятым жильём — своим исследованием аналитики «Авито» поделились с Mkset в четверг, 20 февраля.

Так, на посуточной аренде квартир уфимские рантье зарабатывают в среднем ₽124`600. Чуть скромнее доходы у сдающих загородные владения — порядка ₽103`200. Для такого дохода недвижимость должна быть занята арендаторами практически постоянно. Кроме того, мечтающим о жизни рантье уфимцам стоит помнить об амортизации недвижимости и риске нарваться на проблемных «командировочных».

По мнению специалистов, Уфа входит в пятёрку городов, где жильё сдавать выгоднее всего. Лидирует по этому показателю Санкт-Петербург. Среднестатистический арендодатель в Северной столице получает с квартир ₽216`600.

Цены на квартиры в Уфе перешагнули психологический порог
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Ранее Mkset сообщал о подорожании квартир в Уфе до ₽5,5 млн.

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