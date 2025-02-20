Бабушкина однушка может озолотить в Уфе

Posted 20 февраля, 14:26
Published 20 февраля, 14:26
Modified 20 февраля, 16:10
Updated 20 февраля, 16:10
Так, на посуточной аренде квартир уфимские рантье зарабатывают в среднем ₽124`600. Чуть скромнее доходы у сдающих загородные владения — порядка ₽103`200. Для такого дохода недвижимость должна быть занята арендаторами практически постоянно. Кроме того, мечтающим о жизни рантье уфимцам стоит помнить об амортизации недвижимости и риске нарваться на проблемных «командировочных».
По мнению специалистов, Уфа входит в пятёрку городов, где жильё сдавать выгоднее всего. Лидирует по этому показателю Санкт-Петербург. Среднестатистический арендодатель в Северной столице получает с квартир ₽216`600.