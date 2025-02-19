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Posted 19 февраля, 17:55

Published 19 февраля, 17:55

Modified 19 февраля, 18:12

Updated 19 февраля, 18:12

Житель Башкирии спас пенсионера из пожара

Житель Башкирии спас пенсионера из пожара

19 февраля 2025, 17:55
Фото: МЧС Башкирии.
В Аургазинском районе Башкортостана пожилой сельчанин едва не погиб в пожаре, сообщили в МЧС вечером среды, 19 февраля.

Трагедией едва не обернулся несчастный случай в Заитово. Пламя охватило бревенчатый дом 72-летнего мужчины.

Хозяин жилища после тщетных попыток хоть как-то остановить пожар покинул дом и позвал на помощь соседей. К этому моменту огонь уже пожирал одежду пенсионера. К счастью, рядом оказался живущий неподалёку мужчина. Тот помог потушить попавшему в беду старику и дождался с ним приезда оперативных служб.

Пострадавшего сразу передали медикам. Пока те осматривали пострадавшего и везли в больницу, спасатели тушили постройку. В госпитале у пенсионера диагностировали несколько весьма серьёзных ожогов, после которых останутся глубокие шрамы.

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Ранее Mkset сообщал о крупном пожаре в исторической части Уфы.

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