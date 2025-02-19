Житель Башкирии спас пенсионера из пожара

Posted 19 февраля, 17:55
Published 19 февраля, 17:55
Modified 19 февраля, 18:12
Updated 19 февраля, 18:12
Трагедией едва не обернулся несчастный случай в Заитово. Пламя охватило бревенчатый дом 72-летнего мужчины.
Хозяин жилища после тщетных попыток хоть как-то остановить пожар покинул дом и позвал на помощь соседей. К этому моменту огонь уже пожирал одежду пенсионера. К счастью, рядом оказался живущий неподалёку мужчина. Тот помог потушить попавшему в беду старику и дождался с ним приезда оперативных служб.
Пострадавшего сразу передали медикам. Пока те осматривали пострадавшего и везли в больницу, спасатели тушили постройку. В госпитале у пенсионера диагностировали несколько весьма серьёзных ожогов, после которых останутся глубокие шрамы.