Житель Башкирии спас пенсионера из пожара

Хозяин жилища после тщетных попыток хоть как-то остановить пожар покинул дом и позвал на помощь соседей. К этому моменту огонь уже пожирал одежду пенсионера. К счастью, рядом оказался живущий неподалёку мужчина. Тот помог потушить попавшему в беду старику и дождался с ним приезда оперативных служб.