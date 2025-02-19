Житель Башкирии распылил перцовый баллончик в полицейской машине

Posted 19 февраля, 06:08
Published 19 февраля, 06:08
Modified 19 февраля, 10:08
Updated 19 февраля, 10:08
В июне прошлого года ДПС становило машину на посту во время несения службы. В то время, как у автовладельца проверяли необходимые документы, пассажир начал сыпать оскорблениями в адрес сотрудников полиции. Когда буйный мужчина исчерпал свой лексикон, то перешёл от слов к действиям.
В какой-то момент житель Уфимского района и вовсе подошёл к автомобилю дорожных инспекторов, открыл её и брызнул перцовым баллончиком в переднюю часть салона
Пассажир-дебошир во всём сознался. Ему назначено три года «условки» с аналогичным испытательным сроком.
Ранее сообщалось, что во время потасовки возле ночного клуба с участием иностранцев в столице Республики Башкортостан досталось сотруднику Росгвардии.