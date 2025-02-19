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Posted 19 февраля, 06:08

Published 19 февраля, 06:08

Modified 19 февраля, 10:08

Updated 19 февраля, 10:08

Житель Башкирии напал на полицейских с перцовым баллончиком

Житель Башкирии распылил перцовый баллончик в полицейской машине

19 февраля 2025, 06:08
Фото: 1MI.

Житель Башкирии напал на полицейских с перцовым баллончиком

Жителя Республики Башкортостан осудили за оскорбление полицейских и нападение на них, сообщает прокуратура РБ в среду, 19 февраля.

В июне прошлого года ДПС становило машину на посту во время несения службы. В то время, как у автовладельца проверяли необходимые документы, пассажир начал сыпать оскорблениями в адрес сотрудников полиции. Когда буйный мужчина исчерпал свой лексикон, то перешёл от слов к действиям.

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В какой-то момент житель Уфимского района и вовсе подошёл к автомобилю дорожных инспекторов, открыл её и брызнул перцовым баллончиком в переднюю часть салона

Пассажир-дебошир во всём сознался. Ему назначено три года «условки» с аналогичным испытательным сроком.

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Ранее сообщалось, что во время потасовки возле ночного клуба с участием иностранцев в столице Республики Башкортостан досталось сотруднику Росгвардии.

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