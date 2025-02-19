Житель Башкирии распылил перцовый баллончик в полицейской машине

В июне прошлого года ДПС становило машину на посту во время несения службы. В то время, как у автовладельца проверяли необходимые документы, пассажир начал сыпать оскорблениями в адрес сотрудников полиции. Когда буйный мужчина исчерпал свой лексикон, то перешёл от слов к действиям.