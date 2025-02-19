Женщина едва не погибла после операции в Башкирии

Posted 19 февраля, 08:18
Published 19 февраля, 08:18
Modified 19 февраля, 09:16
Updated 19 февраля, 09:16
История одной женщины, как напоминание о том, что даже после успешно проведенной операции может случиться непредвиденное. Женщину, которую беспокоили камни в желчном пузыре, госпитализировали для планового хирургического вмешательства. Операция прошла хорошо. Но радость была недолгой — на следующий день женщине стало резко хуже.
Медики быстро поняли: возникла тромбоэмболия легочной артерии — опасное состояние, при котором тромб закупоривает легочную артерию, что может привести к мгновенной смерти.
— Это был запоминающийся, неординарный, очень тяжелый случай, — вспоминает врач анестезиолог-реаниматолог.
Пациентку немедленно перевели в реанимационный блок, к спасению подключились практически все врачи. Ситуация осложнялась тем, что женщина только что перенесла операцию. Но врачи приняли смелое решение — провести тромболизис, процедуру, направленную на растворение тромба. После процедуры состояние пациентки начало улучшаться. Компьютерная томография подтвердила: тромбов больше нет. Через неделю женщину выписали из больницы.