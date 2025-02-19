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Posted 19 февраля, 08:18

Published 19 февраля, 08:18

Modified 19 февраля, 09:16

Updated 19 февраля, 09:16

Женщина едва не погибла после операции в Башкирии

Женщина едва не погибла после операции в Башкирии

19 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI.
После обычной операции жительница Салавата оказалась на грани жизни и смерти, сообщает в среду, 19 февраля, Telegram-канал «Выбор».

История одной женщины, как напоминание о том, что даже после успешно проведенной операции может случиться непредвиденное. Женщину, которую беспокоили камни в желчном пузыре, госпитализировали для планового хирургического вмешательства. Операция прошла хорошо. Но радость была недолгой — на следующий день женщине стало резко хуже.

Медики быстро поняли: возникла тромбоэмболия легочной артерии — опасное состояние, при котором тромб закупоривает легочную артерию, что может привести к мгновенной смерти.

— Это был запоминающийся, неординарный, очень тяжелый случай, — вспоминает врач анестезиолог-реаниматолог.
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Пациентку немедленно перевели в реанимационный блок, к спасению подключились практически все врачи. Ситуация осложнялась тем, что женщина только что перенесла операцию. Но врачи приняли смелое решение — провести тромболизис, процедуру, направленную на растворение тромба. После процедуры состояние пациентки начало улучшаться. Компьютерная томография подтвердила: тромбов больше нет. Через неделю женщину выписали из больницы.

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Как ранее сообщал Mkset, невинное развлечение на «ватрушке» едва не стоило жизни 9-летней девочке.

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