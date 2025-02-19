Женщина едва не погибла после операции в Башкирии

История одной женщины, как напоминание о том, что даже после успешно проведенной операции может случиться непредвиденное. Женщину, которую беспокоили камни в желчном пузыре, госпитализировали для планового хирургического вмешательства. Операция прошла хорошо. Но радость была недолгой — на следующий день женщине стало резко хуже.