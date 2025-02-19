Заммэра Москвы Ефимов отчитался о выставлении на торги права на развитие 2 участков

Согласно комментарию министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на участках планируется построить квартал, в котором появится порядка 180 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд столицы. Инфраструктуру жилого микрорайона будут составлять объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Речь идет об образовательном комплексе, состоящем из школы на 900 учеников и дошкольного заведения на 200 воспитанников, многофункциональном общественном комплексе с гостиницей, физкультурно-оздоровительным центром с бассейном. Помимо этого, в пределах ЖК будут находиться объекты коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. Территорию планируют благоустроить, включая высадку зеленых насаждений.