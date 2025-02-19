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Posted 19 февраля, 17:57

Published 19 февраля, 17:57

Modified 19 февраля, 17:57

Updated 19 февраля, 17:57

Заммэра Москвы Ефимов отчитался о выставлении на торги права на развитие 2 участков

Заммэра Москвы Ефимов отчитался о выставлении на торги права на развитие 2 участков

19 февраля 2025, 17:57
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В Москве начали принимать заявки на право заключения договора о комплексном развитии территорий двух земельных участков суммарной площадью 30,7 гектара на юго-западе города. Соответствующее заявление сделал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает www.mos.ru, прием заявок продлится до 24 марта, а аукцион запланирован на 1 апреля.

По словам Владимира Ефимова, столица выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории, частично находящейся в бывшей промышленной зоне «Южное Бутово». Организация, которая победит на торгах, получит возможность построить на участках суммарной площадью более 30 гектаров современный городской квартал с жилыми зданиями и социальными объектами. Инвестиции в данный проект превысят 106 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект эксперты оценивают как минимум в 1,7 миллиарда рублей. По результатам реорганизации территорий на юго-западе города будет создано четыре тысячи рабочих мест.

Участки находятся недалеко от станции «Бутово» МЦД-2 — один примыкает к улице 2-й Мелитопольской, а другой расположен в непосредственной близости от Варшавского шоссе.

Стартовая цена лота — 109,6 миллиона рублей. Принять участие в торгах могут все заинтересованные лица, при условии, что у них есть опыт возведения капитальных построек суммарной площадью от 31,96 тысячи квадратных метров за последние пять лет. От участников требуется внести задаток в объеме 20% от начальной стоимости лота.

Согласно комментарию министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на участках планируется построить квартал, в котором появится порядка 180 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд столицы. Инфраструктуру жилого микрорайона будут составлять объекты коммунально-производственного и общественно-делового назначения общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Речь идет об образовательном комплексе, состоящем из школы на 900 учеников и дошкольного заведения на 200 воспитанников, многофункциональном общественном комплексе с гостиницей, физкультурно-оздоровительным центром с бассейном. Помимо этого, в пределах ЖК будут находиться объекты коммунального назначения и два встроенно-пристроенных судебных участка. Территорию планируют благоустроить, включая высадку зеленых насаждений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что число проектов комплексного развития территорий в 2024 году выросло в 1,6 раза. На данный момент в столице ведется реализация 302 проектов КРТ общей площадью примерно 4,2 тысячи гектаров в рамках поручения мэра города.

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