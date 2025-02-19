«Я — железнодорожный человек»: рабочие Башкирии примерили доспехи Тони Старка

Posted 19 февраля, 18:20
Published 19 февраля, 18:20
Modified 19 февраля, 19:33
Updated 19 февраля, 19:33
Как похвастались в компании, на Куйбывшевской железной дороге (к которой и относятся ж/д пути на территории Башкирии) именно Республике Башкортостан удалось первой опробовать новейшую разработку. Первые экзоскелеты поступили рабочим на станцию Раевка под Уфой.
Специальные промышленные костюмы крепятся на теле. Они помогут рабочим с куда меньшими усилиями трудиться, так как берут на себя львиную долю нагрузки от тяжестей. Таким образом, разработка убивает сразу двух зайцев, повышая и безопасность, и продуктивность.
Ранее, как сообщал Mkset, в РЖД анонсировали важные изменения для пользователей пригородного транспорта.