«Я — железнодорожный человек»: рабочие Башкирии примерили доспехи Тони Старка

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Posted 19 февраля, 18:20

Published 19 февраля, 18:20

Modified 19 февраля, 19:33

Updated 19 февраля, 19:33

Железнодорожников Башкирии оснастили экзоскелетами

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19 февраля 2025, 18:20
Фото: РЖД.

Железнодорожников Башкирии оснастили экзоскелетами

Устройства, напоминающие супергеройские костюмы, теперь будут носить башкирские железнодорожники — рассказали Mkset в пресс-службе РЖД в среду, 19 февраля.

Как похвастались в компании, на Куйбывшевской железной дороге (к которой и относятся ж/д пути на территории Башкирии) именно Республике Башкортостан удалось первой опробовать новейшую разработку. Первые экзоскелеты поступили рабочим на станцию Раевка под Уфой.

Специальные промышленные костюмы крепятся на теле. Они помогут рабочим с куда меньшими усилиями трудиться, так как берут на себя львиную долю нагрузки от тяжестей. Таким образом, разработка убивает сразу двух зайцев, повышая и безопасность, и продуктивность.

Фото: РЖД
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Ранее, как сообщал Mkset, в РЖД анонсировали важные изменения для пользователей пригородного транспорта.

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