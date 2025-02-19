Вузы Уфы дают слабое образование

Posted 19 февраля, 11:49
Published 19 февраля, 11:49
Modified 19 февраля, 18:33
Updated 19 февраля, 18:33
Речь идёт о Башкирском государственном аграрном университете. БГАУ занял седьмую строчку рейтинга, состоящего из 53 вузов Поволжья. Ниже аграрного на пять строчек находится башкирский «пед», или БГПУ. Больше башкортостанских вузов в данном рейтинге нет, в отличие от учебных заведений соседнего Татарстана. В срезе рейтинга «Образование» БГПУ занял всего лишь 36 строчку.
Первую строчку рейтинга в ПФО занял Нижегородский государственный педагогический университет, а последнюю — агротехнологический вуз из этого же города.
К слову, в рейтинг попали сразу восемь вузов из соседнего с Башкортостаном Татарстана. Самую высокую позицию — пятую — занял Казанский государственный энергетический университет.
Исследователи RAEX отмечают рост позиций в рейтингах у педагогических и медицинских вузов в целом по стране. А вот классические университеты не удержали позиции.