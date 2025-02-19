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Posted 19 февраля, 11:49

Published 19 февраля, 11:49

Modified 19 февраля, 18:33

Updated 19 февраля, 18:33

Названы места университетов Башкирии в рейтинге вузов

Вузы Уфы дают слабое образование

19 февраля 2025, 11:49
Фото: 1MI.

Названы места университетов Башкирии в рейтинге вузов

Лишь один университет Республики Башкортостан вошёл в десятку лучших рейтинга вузов ПФО в 2025 году, опубликованному агентством RAEX в среду, 19 февраля.

Речь идёт о Башкирском государственном аграрном университете. БГАУ занял седьмую строчку рейтинга, состоящего из 53 вузов Поволжья. Ниже аграрного на пять строчек находится башкирский «пед», или БГПУ. Больше башкортостанских вузов в данном рейтинге нет, в отличие от учебных заведений соседнего Татарстана. В срезе рейтинга «Образование» БГПУ занял всего лишь 36 строчку.

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Первую строчку рейтинга в ПФО занял Нижегородский государственный педагогический университет, а последнюю — агротехнологический вуз из этого же города.

К слову, в рейтинг попали сразу восемь вузов из соседнего с Башкортостаном Татарстана. Самую высокую позицию — пятую — занял Казанский государственный энергетический университет.

Исследователи RAEX отмечают рост позиций в рейтингах у педагогических и медицинских вузов в целом по стране. А вот классические университеты не удержали позиции.

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