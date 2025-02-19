Вузы Уфы дают слабое образование

Речь идёт о Башкирском государственном аграрном университете. БГАУ занял седьмую строчку рейтинга, состоящего из 53 вузов Поволжья. Ниже аграрного на пять строчек находится башкирский «пед», или БГПУ. Больше башкортостанских вузов в данном рейтинге нет, в отличие от учебных заведений соседнего Татарстана. В срезе рейтинга «Образование» БГПУ занял всего лишь 36 строчку.