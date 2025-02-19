В Москве пройдет Форум будущих технологий с участием ученых и бизнеса

Posted 19 февраля, 10:48
Published 19 февраля, 10:48
Modified 19 февраля, 10:50
Updated 19 февраля, 10:50
Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России необходимо развивать инновационную экономику. Развитие новых материалов и химии является основой для многих индустрий. Об этом пишет newsnn.ru.
Перед форумом, 18 — 19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий». На ней ученые делятся своими исследованиями в области новых материалов для перспективных разработок.
Стоит отметить, что в 2024 году форум собрал 1,8 тысячи участников из 19 стран. В этом году ключевыми темами форума станут развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и инвестиционная привлекательность. На выставке представят передовые разработки крупнейших российских компаний, научных учреждений и наукоемких бизнесов.
В рамках форума пройдет серия дискуссий, где обсудят такие вопросы, как подготовка специалистов, улучшение регулирования и расширение производства. Участники форума постараются всесторонне оценить текущие тенденции в отрасли.
В завершение форума будут подведены итоги и сформулированы идеи дальнейшего развития индустрии новых материалов и химии.
Более подробную информацию о мероприятиях форума можно найти на официальном сайте future-forum.tech.