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Posted 19 февраля, 10:48

Published 19 февраля, 10:48

Modified 19 февраля, 10:50

Updated 19 февраля, 10:50

В Москве пройдет Форум будущих технологий с участием ученых и бизнеса

В Москве пройдет Форум будущих технологий с участием ученых и бизнеса

19 февраля 2025, 10:48
Фото: Росконгресс.
В Москве готовятся к проведению Форума новых технологий, который пройдет 20 — 21 февраля. Здесь соберутся ведущие ученые, эксперты и бизнесмены. Информационным партнером форума выступит медиахолдинг 1MI. Основная тема события — «Новые материалы и химия».

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что для достижения технологического лидерства России необходимо развивать инновационную экономику. Развитие новых материалов и химии является основой для многих индустрий. Об этом пишет newsnn.ru.

Перед форумом, 18 — 19 февраля, проходит научная конференция «Материалы будущих технологий». На ней ученые делятся своими исследованиями в области новых материалов для перспективных разработок.

Стоит отметить, что в 2024 году форум собрал 1,8 тысячи участников из 19 стран. В этом году ключевыми темами форума станут развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и инвестиционная привлекательность. На выставке представят передовые разработки крупнейших российских компаний, научных учреждений и наукоемких бизнесов.

В рамках форума пройдет серия дискуссий, где обсудят такие вопросы, как подготовка специалистов, улучшение регулирования и расширение производства. Участники форума постараются всесторонне оценить текущие тенденции в отрасли.

В завершение форума будут подведены итоги и сформулированы идеи дальнейшего развития индустрии новых материалов и химии.

Более подробную информацию о мероприятиях форума можно найти на официальном сайте future-forum.tech.

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