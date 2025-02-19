В Москве пройдет Форум будущих технологий с участием ученых и бизнеса

Стоит отметить, что в 2024 году форум собрал 1,8 тысячи участников из 19 стран. В этом году ключевыми темами форума станут развитие индустрии новых материалов и химии, ключевые инновации, инвестиционные проекты и инвестиционная привлекательность. На выставке представят передовые разработки крупнейших российских компаний, научных учреждений и наукоемких бизнесов.