Уфимцы застряли в Нижнем Новгороде

Не смог вовремя вылететь самолёт, конечным пунктом назначения которого была Уфа. Изначально рейс должен был начаться 19 февраля в 18:45 по мск. Теперь же информация на табло гласит, что воздушное судно задержано до 00:55 мск четверга, 20 февраля.