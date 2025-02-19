Уфимцы застряли в Нижнем Новгороде

Posted 19 февраля, 14:40
Published 19 февраля, 14:40
Modified 19 февраля, 18:29
Updated 19 февраля, 18:29
Не смог вовремя вылететь самолёт, конечным пунктом назначения которого была Уфа. Изначально рейс должен был начаться 19 февраля в 18:45 по мск. Теперь же информация на табло гласит, что воздушное судно задержано до 00:55 мск четверга, 20 февраля.
Известно, что рейс обслуживает авиакомпания «Икар». Выполняться полёт должен на судне Embraer E-Jet (E-190). Причину задержки авиарейса в воздушной гавани не объявили.
В случае нарушения прав пассажиров на обеспечение водой и горячим питанием они смогут пожаловаться на перевозчика в прокуратуру.