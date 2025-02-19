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Posted 19 февраля, 14:40

Published 19 февраля, 14:40

Modified 19 февраля, 18:29

Updated 19 февраля, 18:29

Нижегородский аэропорт задержал рейс в Уфу

Уфимцы застряли в Нижнем Новгороде

19 февраля 2025, 14:40
Фото: mkset.ru.

Нижегородский аэропорт задержал рейс в Уфу

Десяткам пассажиров уготовили лишние шесть часов в воздушной гавани Нижнего Новгорода, гласит информация на табло аэропорта города в среду, 19 февраля.

Не смог вовремя вылететь самолёт, конечным пунктом назначения которого была Уфа. Изначально рейс должен был начаться 19 февраля в 18:45 по мск. Теперь же информация на табло гласит, что воздушное судно задержано до 00:55 мск четверга, 20 февраля.

Известно, что рейс обслуживает авиакомпания «Икар». Выполняться полёт должен на судне Embraer E-Jet (E-190). Причину задержки авиарейса в воздушной гавани не объявили.

В случае нарушения прав пассажиров на обеспечение водой и горячим питанием они смогут пожаловаться на перевозчика в прокуратуру.

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Ранее Mkset сообщал о том, пассажирский лайнер засёк странные объекты в небе по пути в Уфу.

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