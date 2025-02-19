Уфимцы сами лишают себя праздника

Posted 19 февраля, 10:26
Published 19 февраля, 10:26
Modified 19 февраля, 11:31
Updated 19 февраля, 11:31
Согласно данным исследования, 39% опрошенных уфимцев заявили, что всегда отмечают данный праздник. Еще 26% горожан сказали, что отметят его, если будет хорошее настроение. Не будут праздновать Масленицу 28% жителей башкирской столицы.
Интересно, что больше всего любителей Масленицы среди респондентов младше 24 и старше 65 лет.
Готовкой и поеданием блинов среди любителей праздника проводов зимы занимаются 84% респондентов. Также от общего числа празднующих 39% сжигают чучело, а 32% просят прощения в прощеное воскресенье. Ещё четверть посещают ярмарки с гуляньями.