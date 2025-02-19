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Posted 19 февраля, 10:26

Published 19 февраля, 10:26

Modified 19 февраля, 11:31

Updated 19 февраля, 11:31

В Уфе не все хотят праздновать Масленицу

Уфимцы сами лишают себя праздника

19 февраля 2025, 10:26
Фото: mkset.ru.

В Уфе не все хотят праздновать Масленицу

Сюжет
Праздник
Среди жителей столицы Республики Башкортостан провели опрос о том, отметят ли они грядущую Масленицу, сообщают аналитики Авито в среду, 19 февраля.

Согласно данным исследования, 39% опрошенных уфимцев заявили, что всегда отмечают данный праздник. Еще 26% горожан сказали, что отметят его, если будет хорошее настроение. Не будут праздновать Масленицу 28% жителей башкирской столицы.

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Интересно, что больше всего любителей Масленицы среди респондентов младше 24 и старше 65 лет.

Готовкой и поеданием блинов среди любителей праздника проводов зимы занимаются 84% респондентов. Также от общего числа празднующих 39% сжигают чучело, а 32% просят прощения в прощеное воскресенье. Ещё четверть посещают ярмарки с гуляньями.

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Ранее Mkset писал большой интересный материал по поводу грядущей масленичной недели.

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