Уфимцы могут забрать свою пенсию разом

Posted 19 февраля, 06:40
Published 19 февраля, 06:40
Modified 19 февраля, 10:05
Updated 19 февраля, 10:05
Если ваши пенсионные накопления не превышают ₽412`000, вы сможете забрать всю сумму целиком одним платежом. Для этого потребуется подать заявление. Если же сумма больше, то вам будут начисляться ежемесячные выплаты, рассчитываемые индивидуально, исходя из размера накоплений и установленного периода выплат.
Допустим, у вас на счету накопилось ₽500`000. В 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 270 месяцев (22,5 года). Значит, ваша ежемесячная выплата составит около ₽1852. Это станет приятным дополнением к вашей основной пенсии.
Важно знать! Чтобы не остаться без денег.
Если вам отказали в выплате накопительной пенсии, обязательно выясните причину в фонде, где формировались накопления. Чаще всего это связано с отсутствием страховых взносов, несоблюдением условий для получения единовременной выплаты или ошибками в документах. Вы имеете право запросить письменное разъяснение и, если считаете решение необоснованным, подать претензию через «Госуслуги» или обратиться в суд.
Как ранее сообщал Mkset, более 780 семей в Башкирии, принявших детей в семью, получили приятную финансовую поддержку от государства.