Уфимцы могут забрать свою пенсию разом

Если вам отказали в выплате накопительной пенсии, обязательно выясните причину в фонде, где формировались накопления. Чаще всего это связано с отсутствием страховых взносов, несоблюдением условий для получения единовременной выплаты или ошибками в документах. Вы имеете право запросить письменное разъяснение и, если считаете решение необоснованным, подать претензию через «Госуслуги» или обратиться в суд.