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Posted 19 февраля, 06:40

Published 19 февраля, 06:40

Modified 19 февраля, 10:05

Updated 19 февраля, 10:05

Уфимцы могут забрать свою пенсию разом

Уфимцы могут забрать свою пенсию разом

19 февраля 2025, 06:40
Фото: 1MI.
У жителей региона появилась реальная возможность получить все пенсионные накопления одной суммой — депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщает в среду, 19 февраля, об изменениях в правилах выплаты.

Что ждет жителей Башкирии в 2025 году?

Если ваши пенсионные накопления не превышают ₽412`000, вы сможете забрать всю сумму целиком одним платежом. Для этого потребуется подать заявление. Если же сумма больше, то вам будут начисляться ежемесячные выплаты, рассчитываемые индивидуально, исходя из размера накоплений и установленного периода выплат.

Как это работает на практике?

Допустим, у вас на счету накопилось ₽500`000. В 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 270 месяцев (22,5 года). Значит, ваша ежемесячная выплата составит около ₽1852. Это станет приятным дополнением к вашей основной пенсии.

Важно знать! Чтобы не остаться без денег.

  • Проверьте, где хранятся ваши накопления. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде (СФР).
  • Если ваши средства в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), убедитесь, что у него есть действующая лицензия. Проверить это можно на сайте Центробанка России.
  • Убедитесь в правильности учета трудового стажа. Ошибки в этой области — не редкость! Если обнаружите неточности, обратитесь в СФР с подтверждающими документами (архивные справки, копии трудовых договоров).
  • Подайте заявление. Сделать это можно через «Госуслуги», в офисе СФР или НПФ, а также через МФЦ. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, но может быть увеличено до 3 месяцев, если потребуются дополнительные документы.
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В случае отказа: что делать?

Если вам отказали в выплате накопительной пенсии, обязательно выясните причину в фонде, где формировались накопления. Чаще всего это связано с отсутствием страховых взносов, несоблюдением условий для получения единовременной выплаты или ошибками в документах. Вы имеете право запросить письменное разъяснение и, если считаете решение необоснованным, подать претензию через «Госуслуги» или обратиться в суд.

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Как ранее сообщал Mkset, более 780 семей в Башкирии, принявших детей в семью, получили приятную финансовую поддержку от государства.

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