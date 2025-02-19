Уфимцы экстренно сели в Сургуте

Ранее сообщалось, что в небе над столицей Республики Башкортостан самолет столкнулся с загадочными объектами. Также Mkset писал о том, что воздушное судно, вылетевшее из башкирской столицы, подало сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Самолёт направлялся в Новый Уренгой.