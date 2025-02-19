Уфимцы экстренно сели в Сургуте

Posted 19 февраля, 04:45
Published 19 февраля, 04:45
Modified 19 февраля, 10:34
Updated 19 февраля, 10:34
Вчера скорость ветра там достигла шокирующих 30 м/с, что могло привести к непредвиденным обстоятельствам. Поэтому было принято решение не сажать уфимский борт в Новом Уренгое, а отправить его на запасной — в Сургут.
Кроме рейса из столицы Республики Башкортостан, ещё два приземлились в других городах вместо Нового Уренгоя из-за бушующей непогоды. Также мощные порывы ветра вызвали задержки ряда воздушных судов.
Ранее сообщалось, что в небе над столицей Республики Башкортостан самолет столкнулся с загадочными объектами. Также Mkset писал о том, что воздушное судно, вылетевшее из башкирской столицы, подало сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Самолёт направлялся в Новый Уренгой.