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Posted 19 февраля, 04:45

Published 19 февраля, 04:45

Modified 19 февраля, 10:34

Updated 19 февраля, 10:34

Самолёт из Уфы совершил экстренную посадку в Сургуте

Уфимцы экстренно сели в Сургуте

19 февраля 2025, 04:45
Фото: 1MI.

Самолёт из Уфы совершил экстренную посадку в Сургуте

Самолёт рейса Уфа — Новый Уренгой экстренно ушёл в Сургут из-за шквалистого ветра на Ямале 18 февраля, сообщает Telegram-канал местного аэропорта в среду, 19 февраля.

Вчера скорость ветра там достигла шокирующих 30 м/с, что могло привести к непредвиденным обстоятельствам. Поэтому было принято решение не сажать уфимский борт в Новом Уренгое, а отправить его на запасной — в Сургут.

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Кроме рейса из столицы Республики Башкортостан, ещё два приземлились в других городах вместо Нового Уренгоя из-за бушующей непогоды. Также мощные порывы ветра вызвали задержки ряда воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в небе над столицей Республики Башкортостан самолет столкнулся с загадочными объектами. Также Mkset писал о том, что воздушное судно, вылетевшее из башкирской столицы, подало сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Самолёт направлялся в Новый Уренгой.

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