Уфимцев накормят «румяными» блинами на «Кашкадане»

Posted 19 февраля, 06:28
Published 19 февраля, 06:28
Modified 19 февраля, 10:06
Updated 19 февраля, 10:06
Чиновник отметил необходимость проводов зимы и пообещал пришедшим пляски, песни, подарки, игры и, конечно, «румяные блины».
Он также сообщил, что центральной частью праздника будет благотворительный фестиваль, на котором горожане приготовят блюда своими руками. Средства от продажи угощений направятся на покупку вещей участникам СВО.
Возрастная категория мероприятия 12+
Ранее Mkset писал большой материал о том, когда будет масленичная неделя в этом году и что нужно делать в каждый её день. Также сообщалось, что столицу Республики Башкортостан ждёт блинный аукцион в этот период, который станет центром народного гуляния на площади имени Ленина