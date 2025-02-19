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Posted 19 февраля, 06:28

Published 19 февраля, 06:28

Modified 19 февраля, 10:06

Updated 19 февраля, 10:06

Уфимцев зовут на блины в парк «Кашкадан»

Уфимцев накормят «румяными» блинами на «Кашкадане»

19 февраля 2025, 06:28
Фото: 1MI.

Уфимцев зовут на блины в парк «Кашкадан»

Сюжет
Праздник
Уфимцев ждёт празднование Масленицы в сипайловском парке «Кашкадан» 1 марта, сообщает глава Октябрьского района Антон Тарасов в среду, 19 февраля.

Чиновник отметил необходимость проводов зимы и пообещал пришедшим пляски, песни, подарки, игры и, конечно, «румяные блины».

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Он также сообщил, что центральной частью праздника будет благотворительный фестиваль, на котором горожане приготовят блюда своими руками. Средства от продажи угощений направятся на покупку вещей участникам СВО.

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Ранее Mkset писал большой материал о том, когда будет масленичная неделя в этом году и что нужно делать в каждый её день. Также сообщалось, что столицу Республики Башкортостан ждёт блинный аукцион в этот период, который станет центром народного гуляния на площади имени Ленина

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