Уфимцев накормят «румяными» блинами на «Кашкадане»

Ранее Mkset писал большой материал о том, когда будет масленичная неделя в этом году и что нужно делать в каждый её день. Также сообщалось, что столицу Республики Башкортостан ждёт блинный аукцион в этот период, который станет центром народного гуляния на площади имени Ленина