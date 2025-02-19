Уфимцев просят войти в режим «капусты»

В УГЗ Уфы напомнили, что при согревании дома, следует помнить о пожарной безопасности. Важно смотреть за своими обогревателями и печками, особенно, если вы живёте с детьми. Использовать неисправные приборы отопления настоятельно не рекомендуют — есть риск возгорания.