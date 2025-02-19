mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 07:14

Published 19 февраля, 07:14

Modified 19 февраля, 09:29

Updated 19 февраля, 09:29

Уфицам рекомендуют варежки

Уфимцев просят войти в режим «капусты»

19 февраля 2025, 07:14
Фото: 1MI.

Уфицам рекомендуют варежки

В связи с наступившими сильными морозами в столице Республики Башкортостан горожан попросили войти в режим «капусты», сообщают уфимские спасатели в среду, 19 февраля.

Совет спасателей подразумевает многослойный наряд при выходе на холод. Также, помимо этого, перед выходом из дома специалисты советуют выпить горячий чай, который поможет проще переживать февральские морозы.

Йога и сон — необычные способы от головной боли в плохую погоду дали в Уфе
Узнать подробнее

Алкоголь, курение на холоде, обилие украшений на теле, одежда из синтетики и перчатки вместо варежек, напротив, будут плохими помощниками в борьбе с морозами.

В УГЗ Уфы напомнили, что при согревании дома, следует помнить о пожарной безопасности. Важно смотреть за своими обогревателями и печками, особенно, если вы живёте с детьми. Использовать неисправные приборы отопления настоятельно не рекомендуют — есть риск возгорания.

Лютые морозы станут шоковой терапией для Башкирии
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что ближайшие дни в башкирской столице будут холодными. Теплее станет лишь к выходным.

Читайте также:
Машиниста намотало на бур в СтерлитамакеНалоги для младенцев рассмешили БашкириюУфимцев накормят «румяными» блинами на «Кашкадане»
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Морозы#Мелеуз#Янаул#Пожарная безопасность#Капуста#Теплая одежда#Обогреватели#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика