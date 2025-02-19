Уфимцев просят войти в режим «капусты»

Posted 19 февраля, 07:14
Published 19 февраля, 07:14
Modified 19 февраля, 09:29
Updated 19 февраля, 09:29
Совет спасателей подразумевает многослойный наряд при выходе на холод. Также, помимо этого, перед выходом из дома специалисты советуют выпить горячий чай, который поможет проще переживать февральские морозы.
Алкоголь, курение на холоде, обилие украшений на теле, одежда из синтетики и перчатки вместо варежек, напротив, будут плохими помощниками в борьбе с морозами.
В УГЗ Уфы напомнили, что при согревании дома, следует помнить о пожарной безопасности. Важно смотреть за своими обогревателями и печками, особенно, если вы живёте с детьми. Использовать неисправные приборы отопления настоятельно не рекомендуют — есть риск возгорания.
Ранее сообщалось, что ближайшие дни в башкирской столице будут холодными. Теплее станет лишь к выходным.