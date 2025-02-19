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Posted 19 февраля, 09:30

Published 19 февраля, 09:30

Modified 19 февраля, 10:03

Updated 19 февраля, 10:03

Уфимские медики поженились на СВО

Уфимские медики поженились на СВО

19 февраля 2025, 09:30
Фото: 1MI.
Хирург и медсестра познакомились в госпитале в зоне боевых действий, сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в среду, 19 февраля.

Медсестра с позывным «Гость» из республиканской медроты имени Ахмета Давлетова в апреле 2024 года вышла замуж за хирурга, который работал совместно с ней в военном госпитале. Врач оперировал, а медсестра ассистировала. Вместе они спасали жизни бойцов. Обо медика оказалась земляками. Пройдя испытания в зоне боевых действий, они начали симпатизировать друг другу и решили связать свои судьбы, оформив брак.

Фото: Телеграм-канал Айрата Рахматуллина

Сейчас девушка приехала в отпуск и получила из рук министра Почетную грамоту Республики Башкортостан.

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Чиновник отмечает, что медики трудятся в зоне СВО без праздников и выходных. Рабочий день начинается с самого утра. И когда он фактически кончится — прогнозировать никто не берётся.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан наградили бойца с позывным «Шаман». Он вернулся со специальной военной операции и собирается начать предпринимательскую деятельность.

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