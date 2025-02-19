Уфимские медики поженились на СВО

Posted 19 февраля, 09:30
Published 19 февраля, 09:30
Modified 19 февраля, 10:03
Updated 19 февраля, 10:03
Медсестра с позывным «Гость» из республиканской медроты имени Ахмета Давлетова в апреле 2024 года вышла замуж за хирурга, который работал совместно с ней в военном госпитале. Врач оперировал, а медсестра ассистировала. Вместе они спасали жизни бойцов. Обо медика оказалась земляками. Пройдя испытания в зоне боевых действий, они начали симпатизировать друг другу и решили связать свои судьбы, оформив брак.
Сейчас девушка приехала в отпуск и получила из рук министра Почетную грамоту Республики Башкортостан.
Чиновник отмечает, что медики трудятся в зоне СВО без праздников и выходных. Рабочий день начинается с самого утра. И когда он фактически кончится — прогнозировать никто не берётся.
Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан наградили бойца с позывным «Шаман». Он вернулся со специальной военной операции и собирается начать предпринимательскую деятельность.