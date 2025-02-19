Уфимские медики поженились на СВО

Медсестра с позывным «Гость» из республиканской медроты имени Ахмета Давлетова в апреле 2024 года вышла замуж за хирурга, который работал совместно с ней в военном госпитале. Врач оперировал, а медсестра ассистировала. Вместе они спасали жизни бойцов. Обо медика оказалась земляками. Пройдя испытания в зоне боевых действий, они начали симпатизировать друг другу и решили связать свои судьбы, оформив брак.