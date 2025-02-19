Уфимец пять лет успешно прятал ₽85 млн, но что-то пошло не так

Posted 19 февраля, 14:57
Published 19 февраля, 14:57
Modified 19 февраля, 18:25
Updated 19 февраля, 18:25
Фигурантом уголовного дела стал бывший начальник научно-производственного объединения «Нефтегазинжиниринг». Экс-директор фирмы, пока еще возглавлял предприятие, недоплатил в бюджет около ₽85 млн налогами на добавочную стоимость — считает следствие. По мнению правоохранителей, для этого он в 2019–2020 годы ложно отчитывался о взаимоотношениях с 45 другими объектами бизнеса. Почти пять лет схема пребывала в тени, но потом что-то пошло не так, и правда о подложных обязательствах между организациями вышла наружу.
На горожанина завели уголовное дело по части второй 199 УК РФ. В худшем случае мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.
По данным «КонтурФокус», ООО НПО «Нефтегазинжиниринг» основано в 2008 году. Его директором с 2016 года указан Виталий Вашкин. Сейчас предприятие числится как ликвидированное.