Уфимец пять лет успешно прятал ₽85 млн, но что-то пошло не так

Фигурантом уголовного дела стал бывший начальник научно-производственного объединения «Нефтегазинжиниринг». Экс-директор фирмы, пока еще возглавлял предприятие, недоплатил в бюджет около ₽85 млн налогами на добавочную стоимость — считает следствие. По мнению правоохранителей, для этого он в 2019–2020 годы ложно отчитывался о взаимоотношениях с 45 другими объектами бизнеса. Почти пять лет схема пребывала в тени, но потом что-то пошло не так, и правда о подложных обязательствах между организациями вышла наружу.