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Posted 19 февраля, 14:57

Published 19 февраля, 14:57

Modified 19 февраля, 18:25

Updated 19 февраля, 18:25

Уфимец ушёл от ₽85 млн налогов

Уфимец пять лет успешно прятал ₽85 млн, но что-то пошло не так

19 февраля 2025, 14:57
Фото: 1MI.

Уфимец ушёл от ₽85 млн налогов

Крупнейшее налоговое мошенничество раскрыли в столице Башкирии, отчиталась прокуратура Республики Башкортостан в среду, 19 февраля.

Фигурантом уголовного дела стал бывший начальник научно-производственного объединения «Нефтегазинжиниринг». Экс-директор фирмы, пока еще возглавлял предприятие, недоплатил в бюджет около ₽85 млн налогами на добавочную стоимость — считает следствие. По мнению правоохранителей, для этого он в 2019–2020 годы ложно отчитывался о взаимоотношениях с 45 другими объектами бизнеса. Почти пять лет схема пребывала в тени, но потом что-то пошло не так, и правда о подложных обязательствах между организациями вышла наружу.

На горожанина завели уголовное дело по части второй 199 УК РФ. В худшем случае мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

По данным «КонтурФокус», ООО НПО «Нефтегазинжиниринг» основано в 2008 году. Его директором с 2016 года указан Виталий Вашкин. Сейчас предприятие числится как ликвидированное.

Уфимский бизнесмен оказался налоговым мошенником
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе бизнесмен ушёл от ₽79 млн налогов.

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