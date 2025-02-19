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Posted 19 февраля, 18:41

Published 19 февраля, 18:41

Modified 19 февраля, 19:33

Updated 19 февраля, 19:33

Уфимец оказался спонсором экстремистов

Уфимец оказался спонсором экстремистов

19 февраля 2025, 18:41
Фото: 1MI.
Под Уфой силовики устроили облаву на жилище местного жителя, высылавшего «донаты» нежелательной организации, отчитались в Следственном комитете в среду, 19 февраля.

По версии правоохранителей, мужчина переводил деньги в организацию «Аллатра»*. Её деятельность соответствующие органы признали нежелательной летом 2023 года. Этот статус подразумевает то, что обладающая им структура «угрожает основам конституционного строя РФ».

Сумма, о которой идёт речь — ₽38`000, однако и этого достаточно для серьёзного наказания. В худшем случае уфимцу может грозить пять лет тюрьмы.

Сбор средств на деятельность организации мужчина проводил в закрытом чате неназванного мессенджера. Через этот же ресурс он привлекал в «Аллатру»* и новых членов, что также на суде сыграет весомую роль.

* — организация признана в РФ нежелательной.

В Уфе на крипту зарабатывают наркотиками
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пытались отмыть деньги с продажи наркотиков через криптовалюту.

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