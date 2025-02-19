Уфимец оказался спонсором экстремистов

Posted 19 февраля, 18:41
Published 19 февраля, 18:41
Modified 19 февраля, 19:33
Updated 19 февраля, 19:33
По версии правоохранителей, мужчина переводил деньги в организацию «Аллатра»*. Её деятельность соответствующие органы признали нежелательной летом 2023 года. Этот статус подразумевает то, что обладающая им структура «угрожает основам конституционного строя РФ».
Сумма, о которой идёт речь — ₽38`000, однако и этого достаточно для серьёзного наказания. В худшем случае уфимцу может грозить пять лет тюрьмы.
Сбор средств на деятельность организации мужчина проводил в закрытом чате неназванного мессенджера. Через этот же ресурс он привлекал в «Аллатру»* и новых членов, что также на суде сыграет весомую роль.
* — организация признана в РФ нежелательной.
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