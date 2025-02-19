Турция усиливает военное сотрудничество с Киргизией

Соглашение охватывает много аспектов, включая разработку и поставку оборонной продукции и услуг, а также их экспорт в третьи страны. Кроме того, в нем предусмотрены услуги по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации различных систем и платформ. Важный акцент сделан на передаче технологий, сотрудничестве в сфере обучения и обмене информацией. Средства на эти инициативы будут выделяться обоими государствами.