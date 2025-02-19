Турция усиливает военное сотрудничество с Киргизией

Posted 19 февраля, 15:00
Published 19 февраля, 15:00
Modified 19 февраля, 15:00
Updated 19 февраля, 15:00
В частности, стороны хотят совместно производить продукцию военного назначения и продавать ее третьим странам. О том, как Турция распространяет свое влияние в Центральной Азии и насколько это угрожает интересам России — в материале.
Как сообщает iz.ru, в ноябре 2024 года Киргизия и Турция договорились об углублении сотрудничества в сфере оборонной промышленности, заключив соответствующее соглашение. На очереди — его ратификация в парламенте Киргизии. По словам составителей справки-обоснования к соглашению, этот документ позволит укрепить оборонительные возможности Киргизской Республики (КР).
Соглашение охватывает много аспектов, включая разработку и поставку оборонной продукции и услуг, а также их экспорт в третьи страны. Кроме того, в нем предусмотрены услуги по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации различных систем и платформ. Важный акцент сделан на передаче технологий, сотрудничестве в сфере обучения и обмене информацией. Средства на эти инициативы будут выделяться обоими государствами.
Кроме того, в рамках официального визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Бишкек 9 января 2025 года состоялись его переговоры с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, на которых было предложено создать совместный инвестиционный фонд для активизации экономического сотрудничества. Это в очередной раз подчеркнуло стремление сторон развивать торгово-экономические связи.
Анкара проявляет интерес не только к инвестиционно-экономической кооперации с Бишкеком, но и к военно-техническому и стратегическому сотрудничеству. Это во многом объясняется тем выгодным геополитическим положением, которое занимает КР- страна граничит с Китаем, Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном, а также является транзитным хабом для Китая. Стоит отметить что в Анкаре особое внимание уделяют Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР, где проживают уйгуры, исповедующие ислам.
Турция также стремится укрепить свое влияние в республике по линии Организации тюркских государств (ОТГ). В настоящий момент в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а в качестве наблюдателя в его деятельности участвуют Венгрия, Туркменистан и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.
Важно отметить, что ОТГ имеет потенциал стать военно-политическим блоком. И здесь главным бенефициаром станет, разумеется, Турция, которая уже сегодня активно поставляет военные технологии в разные страны. Так, в 2021 году Киргизия получила турецкие БПЛА «Байрактар» для охраны государственных границ. Анкара не упускает возможности развивать военное сотрудничество с другими странами ОТГ. Так, в 2024 году Министерство обороны Казахстана и турецкая компания Baykar Defence договорились разработать дорожную карту по локализации производства тактических беспилотников и барражирующих боеприпасов в Казахстане.
Со своей стороны Киргизия не менее заинтересована в военно-промышленном сотрудничестве. За последние два с половиной года республика выделила более $1,3 миллиарда долларов на закупку вооружений и материально-технического снабжения своих вооруженных сил. Согласно некоторым данным, Турция продолжает поставлять стрелковое оружие для армейских подразделений КР.
В ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в ноябре 2024 года в Бишкек президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что страны установили отношения на уровне «всеобъемлющего стратегического партнерства».В те дни было подписано множество документов, включая соглашение о расширении военного сотрудничества.
Стратегия Турции по укреплению своих позиций в Центральной Азии нашла свое выражение в том числе в деятельности Организации тюркских государств. В рамках ОТГ Турция применяет комплексный подход, который включает такие компоненты как образование, культура и экономика, а также элементы военного партнерства.
Турция не хочет терять и экономическую связку с регионом, ввиду чего сегодня реализуется проект Транскаспийского транспортного маршрута, известного также как Срединный коридор. Он соединяет КНР и Европу через Центральную Азию и Каспий в обход России. Это предоставляет Анкаре возможности не только для заработка на транзите, но и для увеличения импорта сырья и экспорта промышленных товаров.
Тем не менее, реализация данного проекта потребует от его участников согласованных усилий в сферах экономики, логистики и обеспечения безопасности ключевых объектов инфраструктуры. Важным аспектом станет также усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом, предотвращении внешнего вмешательства и обеспечении кибербезопасности.
Интеграция в сфере безопасности также стоит в турецкой повестке. 7 февраля закончились совместные учения в турецкой провинции Карс «Зима-2025». В маневрах приняли участие военные из Турции, Азербайджана, Грузии, Косово, и Боснии и Герцеговины. Кроме того, в конце января 2025 года Турция и Казахстан подписали план военного сотрудничества, который по своему содержанию и целям перекликается с киргизско-турецким соглашением.
В интервью журналистам Разиль Гузаеров, младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, отметил, что действия Турции согласуются с ее стратегией, направленной на объединение тюркского мира. Анкара стремится расширить свое влияние и занять ведущие позиции.
Он подчеркнул, что преобразование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств в 2021 году положило начало новой эре взаимодействия. Страны начали более активно сотрудничать во многих областях, разработав дорожную карту «Видение тюркского мира — 2040», целью которой является углубление интеграции участников.
Гузаеров добавил, что активизация сотрудничества в значительной мере затрагивает социальные аспекты, такие как унификация литературных произведений, создание единого алфавита и организация фестивалей. Тем не менее, он отметил, что развитие взаимодействия в области экономики и безопасности движется не столь поступательно как этого бы хотела Турция. Процесс требует значительных усилий со стороны членов организации.
Более того, Турция взаимодействует с тюркскими государствами не только в рамках ОТГ, но и посредством двусторонних отношений. Это параллельное развитие должно укрепить позиции Турции в регионе и подтвердить её статус регионального лидера.
Гузаеров констатирует, что договоренности, достигнутые между Бишкеком и Анкарой, показывают некоторые успехи Турции в этом направлении. Осенью прошлого года главы двух государств заключили ряд соглашений в сферах безопасности, энергетики, образования, здравоохранения и культуры.
В данный момент происходит реализация подписанных соглашений. Для Турции развитие военно-промышленного сотрудничества с тюркскими государствами, особенно с Киргизией, имеет стратегическое значение, так как оно открывает перед военно-промышленным комплексом Анкарой новые рынки и возможности.
Эксперт отметил, что Киргизия уже приобретала турецкое оружие и апробировала его в конфликте с Таджикистаном. Совместное предприятие по производству вооружений со временем может позволить Турции создать на базе Киргизии региональный хаб, через который будет осуществляться экспорт военной продукции в близлежащие страны.
Аналитики полагают, что Турция стремится занять нишу в производстве беспилотных летательных аппаратов, что является актуальным направлением с ограниченным числом экспортеров. Совместное производство укрепит взаимосвязи между странами.
Отдельно эксперты отмечают, что турецкое вооружение производится по стандартам НАТО, поэтому совместное предприятие, вероятно, будет работать по тем же стандартам, способствуя постепенной адаптации военной сферы Киргизии к требованиям альянса.
Доктор политических наук и руководитель отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков добавил, что по итогам переговоров между президентами Турции и Киргизии Анкара согласилась аннулировать долг Киргизии в размере $62,3 миллиона. В знак признательности Садыр Жапаров вручил президенту Турции орден «Манас» I степени за его значимый вклад в укрепление двусторонних связей.
По словам Аваткова, списание долга, однако, произошло не на пустом месте, а в обмен на реализацию программ в области зеленой экономики. И хотя в самой Турции, как отмечает политолог, наблюдается инфляция и ухудшающаяся экономическая ситуация, желание ее истеблишмента достичь стратегических целей в геополитически важных регионах толкает властина множество шагов.
Эксперт подытожил, что подобные меры по списанию долгов могут оказаться невыгодными для элиты, которая и без того не пользуется большой популярностью в обществе. На этом фоне не стоит забывать о действиях Москвы, которая вкладывает немалые средства в различные проекты в среднеазиатских странах.
Сотрудничество между Россией и Киргизией охватывает множество направлений. Традиционно ключевыми остаются энергетика и образование. Россия выделяет значительно больше ресурсов, чем Турция, но турки умеют эффективно вести PR и налаживать лоббирование. «А что же делаем мы?» — задался вопросом аналитик.