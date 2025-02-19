Цена на iPhone обвалилась в Уфе

Теряет в цене и сам iPhone 16. В сентябре 2024 года найти смартфон дешевле ₽156`000 не представлялось возможным. Теперь же его самая «навороченная» конфигурация — Pro Max — обойдётся в ₽120`000, если речь идёт о новом и неиспользованном устройстве. С рук же его и вовсе можно купить за ₽79`000.