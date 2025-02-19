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Posted 19 февраля, 18:33

Published 19 февраля, 18:33

Modified 19 февраля, 19:33

Updated 19 февраля, 19:33

В Уфе стала дешеветь техника Apple

Цена на iPhone обвалилась в Уфе

19 февраля 2025, 18:33
Фото: 1MI.

В Уфе стала дешеветь техника Apple

На фоне продаж новейшего iPhone 16 в столице Башкирии стали падать цены на младшую модель «яблочного» смартфона, соответствующим исследованием портал Avito поделился с Mkset в среду, 19 февраля.

Так, с момента релиза 16-й версии устройства, iPhone 15 в Уфе стал дешевле на 9%. «Б/у» варианты можно купить уже за ₽59`000, а новые — за ₽63`000. Конфигурация «Pro» же обойдётся в ₽80`000 и ₽90`000, соответственно.

Теряет в цене и сам iPhone 16. В сентябре 2024 года найти смартфон дешевле ₽156`000 не представлялось возможным. Теперь же его самая «навороченная» конфигурация — Pro Max — обойдётся в ₽120`000, если речь идёт о новом и неиспользованном устройстве. С рук же его и вовсе можно купить за ₽79`000.

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Ранее Mkset беседовал с финансовыми экспертами о том, ожидается ли в Башкирии падение цен на фоне укрепления рубля.

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