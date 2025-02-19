Теплая зима 2025: как она повлияет на ваш урожай в огороде и саду

Posted 19 февраля, 09:23
Published 19 февраля, 09:23
Modified 19 февраля, 09:25
Updated 19 февраля, 09:25
Малое количество снега зимой снижает запас талых вод, которые критически важны для весеннего увлажнения почвы. Особенно это касается озимых культур, таких как пшеница и рожь. Кроме того, весной возможен дефицит влаги, который может привести к засухе на ранних стадиях вегетации. Это грозит снижением урожайности зерновых и овощных культур.
— Нам сейчас остро необходимы осадки, чтобы весной и летом избежать почвенной засухи. Без этого сначала погибнут озимые, а затем пострадают яровые, — предупреждает академик РАН Владимир Косолапов.
Мягкая зима создает комфортные условия для выживания насекомых-вредителей, таких как тля, колорадский жук и саранча. Кроме того, сохраняются споры грибков и бактерии, которые могут активизироваться с началом весеннего тепла. Для борьбы с ними придется использовать больше пестицидов, что увеличит затраты и негативно скажется на экологии.
Плодовые деревья, такие как вишня, черешня и яблоня, могут начать распускать почки раньше времени. Это происходит в период продолжительных теплых оттепелей. Если затем ударят морозы, растения могут потерять почки или погибнуть.
— Некоторые культуры требуют периода зимнего покоя при низких температурах. Если зима теплая, нарушаются их биологические процессы, что приводит к снижению цветения и урожайности, — объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.
Кроме того, преждевременное пробуждение может привести к тому, что озимые культуры начнут активное развитие, становясь более уязвимыми к возвратным холодам. Плодовые деревья и виноград также подвержены риску: если они выпустят почки, а затем ударят морозы, растение может серьезно пострадать или даже погибнуть.
Несмотря на глобальные изменения, есть несколько способов защитить сад и огород.
Побелите штамбы и скелетные ветви деревьев. Это уменьшит нагрев коры солнечными лучами и защитит растения от перепадов температуры. Особенно важно это для молодых деревьев, чья кора более чувствительна.
Молодые деревья стоит обмотать мешковиной, джутом или другим изолирующим материалом. Это поможет сохранить тепло и уберечь кору от повреждений грызунами. Дополнительно рекомендуется использовать сетку или пленку для защиты стволов.
В бесснежные зимы грызуны активнее повреждают кору молодых деревьев, так как им сложнее найти пищу. Защита стволов сеткой или специальной пленкой поможет предотвратить эти повреждения.
При недостатке снега проведите влагозарядковый полив весной. Этот метод помогает насытить глубокие слои почвы влагой, что особенно важно для влаголюбивых культур, таких как яблони, груши и кустарники.
— В случае отсутствия снега можно использовать лед. Его укладывают у основания растений и прикрывают опилками, чтобы замедлить таяние, — советует кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов.
Чтобы замедлить пробуждение растений, опрыскайте их бордосской жидкостью или раствором медного купороса (2-3%). Эти препараты замедляют развитие почек, но не дают 100% гарантии.
В периоды оттепели снимайте зимнее укрытие с растений. Это предотвратит скопление влаги и развитие грибковых инфекций. Однако при первых же заморозках укрытие нужно вернуть. Это особенно важно для растений, уязвимых к выпреванию, таких как клубника и розы.
Рыхление почвы весной: как только земля начинает прогреваться, рекомендуется тщательно прорыхлить грунт. Это разрушает плотную корку, которая может образоваться после осенних и зимних осадков, улучшает аэрацию почвы и позволяет корням растений получать больше кислорода. Кроме того, рыхление помогает удерживать влагу в почве, что особенно важно в регионах с недостатком осадков весной.
Подготовка мульчи: мульча — это защитный слой из органических (солома, опилки, кора деревьев, трава) или неорганических (гравий, агроткань) материалов, который укладывают на поверхность почвы. Она выполняет сразу несколько функций: снижает испарение влаги, предотвращает перегрев или переохлаждение грунта и подавляет рост сорняков. Чтобы мульча была максимально эффективной, ее стоит подготовить заранее, измельчив материалы до нужной фракции и обработав от возможных вредителей.
Борьба с вредителями.
Ранее эксперты рассказали, когда сажать томаты в 2025 году, чтобы получить рекордный урожай.