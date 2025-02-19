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Posted 19 февраля, 09:23

Published 19 февраля, 09:23

Modified 19 февраля, 09:25

Updated 19 февраля, 09:25

Теплая зима 2025: как она повлияет на ваш урожай в огороде и саду

Теплая зима 2025: как она повлияет на ваш урожай в огороде и саду

19 февраля 2025, 09:23
Фото: 1MI. Теплая зима 2025: как она повлияет на ваш урожай в огороде и саду
Теплая зима 2025 года вызывает множество вопросов у садоводов и аграриев. Климатические аномалии могут существенно сказаться на состоянии культур и будущем урожае. Разберем, каких последствий стоит ожидать и какие меры помогут минимизировать риски.

Малое количество снега зимой снижает запас талых вод, которые критически важны для весеннего увлажнения почвы. Особенно это касается озимых культур, таких как пшеница и рожь. Кроме того, весной возможен дефицит влаги, который может привести к засухе на ранних стадиях вегетации. Это грозит снижением урожайности зерновых и овощных культур.

— Нам сейчас остро необходимы осадки, чтобы весной и летом избежать почвенной засухи. Без этого сначала погибнут озимые, а затем пострадают яровые, — предупреждает академик РАН Владимир Косолапов.

Угроза вредителей и болезней

Мягкая зима создает комфортные условия для выживания насекомых-вредителей, таких как тля, колорадский жук и саранча. Кроме того, сохраняются споры грибков и бактерии, которые могут активизироваться с началом весеннего тепла. Для борьбы с ними придется использовать больше пестицидов, что увеличит затраты и негативно скажется на экологии.

Угроза вредителей и болезней
Угроза вредителей и болезней. Фото: 1MI

Преждевременное пробуждение растений

Плодовые деревья, такие как вишня, черешня и яблоня, могут начать распускать почки раньше времени. Это происходит в период продолжительных теплых оттепелей. Если затем ударят морозы, растения могут потерять почки или погибнуть.

— Некоторые культуры требуют периода зимнего покоя при низких температурах. Если зима теплая, нарушаются их биологические процессы, что приводит к снижению цветения и урожайности, — объясняет кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

Кроме того, преждевременное пробуждение может привести к тому, что озимые культуры начнут активное развитие, становясь более уязвимыми к возвратным холодам. Плодовые деревья и виноград также подвержены риску: если они выпустят почки, а затем ударят морозы, растение может серьезно пострадать или даже погибнуть.

Что можно сделать, чтобы помочь растениям?

Несмотря на глобальные изменения, есть несколько способов защитить сад и огород.

Побелка стволов

Побелите штамбы и скелетные ветви деревьев. Это уменьшит нагрев коры солнечными лучами и защитит растения от перепадов температуры. Особенно важно это для молодых деревьев, чья кора более чувствительна.

Укрытие и защита от грызунов

Молодые деревья стоит обмотать мешковиной, джутом или другим изолирующим материалом. Это поможет сохранить тепло и уберечь кору от повреждений грызунами. Дополнительно рекомендуется использовать сетку или пленку для защиты стволов.

В бесснежные зимы грызуны активнее повреждают кору молодых деревьев, так как им сложнее найти пищу. Защита стволов сеткой или специальной пленкой поможет предотвратить эти повреждения.

Что можно сделать, чтобы помочь растениям?
Что можно сделать, чтобы помочь растениям?. Фото: 1MI

Контроль за влагой

При недостатке снега проведите влагозарядковый полив весной. Этот метод помогает насытить глубокие слои почвы влагой, что особенно важно для влаголюбивых культур, таких как яблони, груши и кустарники.

— В случае отсутствия снега можно использовать лед. Его укладывают у основания растений и прикрывают опилками, чтобы замедлить таяние, — советует кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов.

Опрыскивание деревьев

Чтобы замедлить пробуждение растений, опрыскайте их бордосской жидкостью или раствором медного купороса (2-3%). Эти препараты замедляют развитие почек, но не дают 100% гарантии.

Укрытие на оттепель

В периоды оттепели снимайте зимнее укрытие с растений. Это предотвратит скопление влаги и развитие грибковых инфекций. Однако при первых же заморозках укрытие нужно вернуть. Это особенно важно для растений, уязвимых к выпреванию, таких как клубника и розы.

Дополнительные меры
Дополнительные меры. Фото: 1MI

Дополнительные меры

  • Рыхление почвы весной: как только земля начинает прогреваться, рекомендуется тщательно прорыхлить грунт. Это разрушает плотную корку, которая может образоваться после осенних и зимних осадков, улучшает аэрацию почвы и позволяет корням растений получать больше кислорода. Кроме того, рыхление помогает удерживать влагу в почве, что особенно важно в регионах с недостатком осадков весной.

  • Подготовка мульчи: мульча — это защитный слой из органических (солома, опилки, кора деревьев, трава) или неорганических (гравий, агроткань) материалов, который укладывают на поверхность почвы. Она выполняет сразу несколько функций: снижает испарение влаги, предотвращает перегрев или переохлаждение грунта и подавляет рост сорняков. Чтобы мульча была максимально эффективной, ее стоит подготовить заранее, измельчив материалы до нужной фракции и обработав от возможных вредителей.

  • Борьба с вредителями.

    • Применение биопрепаратов. Биопрепараты на основе бактерий или грибков (например, «Фитоверм» или «Битоксибациллин») позволяют бороться с насекомыми-вредителями без ущерба для экологии участка. Эти средства безопасны для растений и человека, но эффективны против многих вредителей.
    • Натуральные настои. В качестве профилактики можно использовать настои из луковой шелухи или чеснока. Для приготовления настоя 200–300 г шелухи или чеснока заливают 5 литрами воды и настаивают сутки. Такой раствор эффективно отпугивает тлю, белокрылку и других насекомых. Опрыскивание проводят утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.
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