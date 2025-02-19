Теплая зима 2025: как она повлияет на ваш урожай в огороде и саду

Кроме того, преждевременное пробуждение может привести к тому, что озимые культуры начнут активное развитие, становясь более уязвимыми к возвратным холодам. Плодовые деревья и виноград также подвержены риску: если они выпустят почки, а затем ударят морозы, растение может серьезно пострадать или даже погибнуть.