Судьбу чиновника-уголовника решат в правительстве Башкирии

В пресс-службе ведомства заявили, что увольнение не состоялось по причине того, что судебный приговор ещё не вступил в законную силу. Поскольку чиновник не признаёт свою вину, лишат должности его лишь тогда, когда будет точно установлена вина. Сейчас у стороны защиты есть время обжаловать обвинение и вердикт.