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Posted 19 февраля, 16:31

Published 19 февраля, 16:31

Modified 19 февраля, 18:21

Updated 19 февраля, 18:21

Осуждённого замглавы Минтранса Башкирии не лишили должности

Судьбу чиновника-уголовника решат в правительстве Башкирии

19 февраля 2025, 16:31
Фото: пресс-служба главы РБ.

Осуждённого замглавы Минтранса Башкирии не лишили должности

Должность заместителя министра транспорта в Башкортостане продолжает формально занимать фигурант уголовного дела, сложившуюся ситуацию власти прокомментировали в среду, 19 февраля.

Ранее Mkset сообщал о том, что суд вынес приговоры бывшему руководству регионального Минтранса. По уголовному делу о превышении должностных полномочий с ущербом в ₽34,5 млн проходят экс-глава ведомства Александр Булушев и действующий замминистра Руслан Гарипов.

Так, бывший начальник министерства получил три года колонии, а чиновник «поменьше» — два года.

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Несмотря на осуждение, Гарипов на момент публикации продолжает занимать пост в высоких кабинетах. Указано это и на сайте Минтранса РБ.

В пресс-службе ведомства заявили, что увольнение не состоялось по причине того, что судебный приговор ещё не вступил в законную силу. Поскольку чиновник не признаёт свою вину, лишат должности его лишь тогда, когда будет точно установлена вина. Сейчас у стороны защиты есть время обжаловать обвинение и вердикт.

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