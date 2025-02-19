Судьбу чиновника-уголовника решат в правительстве Башкирии

Posted 19 февраля, 16:31
Published 19 февраля, 16:31
Modified 19 февраля, 18:21
Updated 19 февраля, 18:21
Ранее Mkset сообщал о том, что суд вынес приговоры бывшему руководству регионального Минтранса. По уголовному делу о превышении должностных полномочий с ущербом в ₽34,5 млн проходят экс-глава ведомства Александр Булушев и действующий замминистра Руслан Гарипов.
Так, бывший начальник министерства получил три года колонии, а чиновник «поменьше» — два года.
Несмотря на осуждение, Гарипов на момент публикации продолжает занимать пост в высоких кабинетах. Указано это и на сайте Минтранса РБ.
В пресс-службе ведомства заявили, что увольнение не состоялось по причине того, что судебный приговор ещё не вступил в законную силу. Поскольку чиновник не признаёт свою вину, лишат должности его лишь тогда, когда будет точно установлена вина. Сейчас у стороны защиты есть время обжаловать обвинение и вердикт.